La mujer distraída al volante que atropelló a un grupo de ciclistas y mató a dos de ellos en una autopista de la ciudad de Davie en noviembre de 2018, no pisará la cárcel ni un sólo día

Entre los ciclistas muertos había un hispano de 62 años, cuya familia suplicó justicia ante la Corte en el cierre del juicio que duró trece meses

La responsable del accidente sólo pagará su culpa con trabajo social comunitario y una suspensión de 6 meses a su licencia de conducir, dictó el juez

Florida. Luego de trece meses de proceso judicial, una mujer que en una distracción chocó su auto contra un grupo de ciclistas en la ciudad de Davie en noviembre de 2018, no pisará la cárcel ni un sólo día a pesar de que en el accidente mató a dos ciclistas.

Así lo determinó la corte del Condado de Broward en sus conclusiones del juicio contra Nicole Vanderweit, una mujer de origen anglosajón y de 34 años de edad, quien de acuerdo a la sentencia y a la postura del fiscal de Distrito, no enfrentó ningún cargo penal por homicidio vehicular porque no hubo negligencia en su manera de conducir, publicó la agencia Associated Press.

En la sentencia dictada en contra de la mujer el pasado jueves, se incluye una suspensión a su licencia de conducir por los próximos seis meses, pagar los costos de la Corte y de los abogados, pagar una multa civil por mil dólares, asistir a una clase de mejora de manejo de cuatro horas y servir 120 horas de servicio social comunitario.

El domingo 25 de noviembre de 2018, Nicole Vanderweit conducía su automóvil Honda Fit, modelo 2012, sobre la carretera estatal 84.

Alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando circulaba por una de las rampas de acceso a la autopista en la ciudad de Davie, Vanderweit no vio a un grupo de 14 ciclistas que viajaban a casi 20 millas por hora.

Los ciclistas formaban parte del grupo de ciclismo deportivo y recreativo “Cycling Family Broward”, que hacía recorridos en el área de Davie los fines de semana.

Vanderweit conducía con la mirada hacia la parte de abajo de la cabina de su automóvil cuando sintió un fuerte impacto.

Eran los ciclistas que uno a uno fueron cayendo hacia el asfalto conforme el automóvil compacto los golpeaba.

Según la presión que hizo estallar las bolsas de aire del automóvil, la mujer viajaba a una velocidad de 66 millas por hora, cuando el límite de velocidad publicado en esa zona es de 55 millas por hora.

En el sitio del accidente murió Denise Marsh. El hispano Carlos Rodríguez, de 62 años de edad, murió más tarde en el hospital de Fort Lauderdale después de someterse a una cirugía.

Otros cinco ciclistas resultaron heridos, pero lograron sobrevivir y fueron dados de alta del hospital días después.

El jueves en la Corte, los integrantes de la comunidad ciclista “Cycling Family Broward” quedaron sorprendidos porque consideraron que la sentencia no es suficiente castigo por lo que sucedió, publicó el canal de noticias Local 10.com. No hubo delito qué perseguir.

El hijo del ciclista fallecido Carlos Rodríguez, Danny Rodríguez, compareció ante el juez durante la audiencia.

“Nada traerá a mi padre de vuelta. Ha sido muy difícil para nuestra familia y para las familias de los ciclistas lesionados también”. La sentencia, agregó, “es como si la vida no importara. No hubo justicia”.