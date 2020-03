Las autoridades de Port Everglades, en Florida, dijeron este martes que para que los cruceros Zaandam, con al menos ocho casos de COVID-19, y Rotterdam sean autorizados a atracar la naviera Holland America Line debe presentarles un plan que reúna las condiciones que le han planteado.

“A los barcos no se les permitirá entrar a aguas estadounidenses hasta que ese plan sea presentado y aprobado”, dijo el Mando Unificado de Port Everglades, para agregar que la “prioridad número uno” es asegurar la seguridad de la comunidad local, los pasajeros y la tripulación.

A Humanitarian Crisis: Response to Cruise Ships Stranded at Sea Tests Our Deepest Human Values by Holland America Line President Orlando Ashford >> https://t.co/GeBvynhRpl #HALStrong https://t.co/94N7LHNUH0

LAS CONDICIONES

Entre las numerosas condiciones establecidas están el cumplir plenamente con las normas aduaneras y fronterizas de EE.UU. y de las de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), poner a disposición toda la información sobre los problemas de salud de las personas a bordo y encargarse del traslado de los enfermos y su hospitalización.

Si el plan solicitado a Holland America Line es presentado y aprobado, el Zaandam podría llegar a Port Everglades en la tarde del 1 de abril o la mañana del 2, según el comunicado.

El Mando Unificado está siguiendo estrechamente el caso con la junta de comisionados (concejales) del condado Broward (sureste de Florida) antes de tomar una decisión sobre el permiso para atracar solicitado por la naviera, que no se puede tomar “a la ligera”.

BREAKING: Four passengers have died aboard the Zaandam as it awaits permission to transit the Panama Canal.

Almost 150 people are sick with flu-like symptoms, according to a release from Holland America cruise line. https://t.co/2ikg8dOFEn

— Miami Herald (@MiamiHerald) March 27, 2020