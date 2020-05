Florida reportó este lunes 386 nuevos casos confirmados de COVID-19 y 14 muertos en las últimas 24 horas, entre ellos 16 y 1 en Palm Beach, que se unió a la reapertura por fases que comenzó la gran mayoría del estado hace una semana, mientras han vuelto algunos cierres por falta de distanciamiento, reseñó The Associated Press.

Hasta el momento hay 40.982 casos confirmados del nuevo coronavirus en Florida y 1.173 fallecimientos, informó este lunes el Departamento de Salud de Florida.

Mientras Miami-Dade alcanzó los 14.006 casos (160 más) y 490 muertos (3 más), Broward y Palm Beach tuvieron pocos aumentos, 22 (5.734 en total) y 16 (3.814) e incrementaron solo un fallecimiento cada uno.

Estos tres condados del sureste de Florida fueron los únicos que no fueron incluidos en la reapertura por fases que comenzó el lunes pasado por orden del gobernador Ron DeSantis en 64 de los 67 condados.

Sin embargo, Palm Beach se unió este lunes a la primera fase, que incluye apertura de restaurantes con un cuarto de su capacidad, entre otras restricciones.

De igual forma todos los 67 condados de Florida, sin incluir Miami-Dade ni Broward, pudieron a partir de hoy abrir sus peluquerías y salones de belleza.

La reactivación es solo para citas, con el uso de distanciamiento y máscaras y con un intermedio de 15 minutos entre clientes para hacer limpieza, entre otras medidas sanitarias.

La reapertura, sin embargo, en algunos lugares ha traído de nuevos cierres como el de las playas de Naples, en la costa oeste de Florida, donde la alegría duró poco.

Naples, Florida beaches are shut down once more amid the coronavirus crisis as thousands flocked to the sand and sun on Saturday. https://t.co/qptP2ccxTA

— CBS 17 (@WNCN) May 11, 2020