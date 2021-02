Un nuevo comienzo para el programa Hoy Día

Seguidores dicen que pusieron a Adamari López solo como un ornamento más

La puertorriqueña lució increíble con el nuevo atuendo que le pusieron

Adamari López aparece en la nueva etapa del programa Hoy Día, pero seguidores la atacan, comienzan a creer que solo la pusieron en el programa como un florero más de la decoración.

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no llegue. El día de hoy inició la nueva etapa del programa Hoy Día, el cual fue anunciado desde hace unas semanas atrás.

Con este nuevo modelo, el programa mañanero, que antes era Un nuevo día, inició con nuevas secciones y hasta con un espacio de noticias, que fueron presentados por los nuevos conductores que la cadena Telemundo contrató.

Tras esto, muchos usuarios en redes sociales se comenzaron a preguntar en dónde había quedado Adamari López, ya que se había dado paso a la nueva sección de noticias, y ni ella ni Stephani Himondis, conocida también como Chiqui Baby aparecieron.

En un video publicado por la cuenta oficial del periodista argentino, Javier Ceriani, se logra ver como Hoy Día inició con su nueva etapa.

Al comienzo se podía observar a Adamari López y Stephani dando la bienvenida, pero luego en la nueva sección de noticias, ellas no aparecieron. En su lugar, aparecieron los periodistas: Arantxa Lozaiga, Nicole Suarez y Nacho Lozano.

Tras este pequeño detalle, el también conductor, Javier Ceriani, argumentó que solo habían puesto a Adamari López como un florero, escribiendo el siguiente mensaje al pie del video: “Fuerte, pero ¿y Adamari López y Chiqui Baby? ¿Las pusieron de floreros? ¿Qué onda Hoy Día?”

Tras esto, diversos comentarios comenzaron, en donde seguidores pedían que incluyeran a Adamari en las secciones, mientras que otros decían que incluso estaba mucho mejor ese cambio.

Puedes ver el video en donde parecieran que pusieron a Adamari López de florero junto a Chiqui Baby aquí.