Flavio César se volvió cristiano y se acercó a Dios

Aunque en los años 90 estaba en los ‘cuernos de la luna’, dijo que un momento clave en su vida fue cuando despidió a su asistente personal en ese entonces y la nueva persona que lo sustituyó, le empezó a hablar de La Biblia: “Llega a mi oficina una persona con una biblia con su corbatita. En aquel entonces sinceramente los cristianos nunca me cayeron bien, en aquel entonces no los podía ver, pero ni en pintura”, narró el ex actor.

“Él nunca me compartió de Jesucristo, él vivía de una manera, que no decía malas palabras. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención de él era la paz que tenía, eso era lo que a mí me causaba conflicto. O sea no tiene un carro del año como el que yo tengo, no tiene un departamento, no tiene la fama, yo decía cómo puede ser que el se vea más feliz que yo, más pleno”, aseguró Flavio César.