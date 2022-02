Sin embargo, los familiares del fallecido actor y el abogado que contrató la familia para llevar el caso de Octavio no parecen estar de acuerdo con la teoría de la Fiscalía, por lo que, por su cuenta, han comenzado una investigación en torno a su muerte, y a varios meses de esto, aseguran que tienen las pruebas necesarias para desmentir el comunicado emitido por la Fiscalía.

¿No han podido demostrarlo? La hermana del fallecido actor Octavio Ocaña, junto al abogado de la familia, sorprenden en entrevista al revelar que hasta el momento la Fiscalía del Estado de México no ha podido presentar las pruebas que sostenga su hipótesis, la cual aseguraba que Octavio Ocaña se había disparado aquel fatídico día.

Y es que la joven asegura que hasta el momento, las autoridades no han podido presentar al menos los motivos y las pruebas que aseguren que su hermano sí se disparó como ellos argumentaron desde un principio, mientras que ellos ya tienen como desmentir su hipótesis presentada.

Por su parte, el abogado de la familia, Francisco Hernández, dio más detalles al respecto, y aseguró que era muy probable que en realidad la Fiscalía del Estado de México y las autoridades no buscaban saber realmente qué pasó con el actor: “Su búsqueda no está encaminada a descubrir la verdad”.

“Es fecha que ellos (La Fiscalía del Estado de México) no nos han demostrado a nosotros lo que ellos sostienen de que Octavio se disparó, en cambio, nosotros ya contamos con todas las pruebas de que no fue así (su muerte)”, comentó la hermana del fallecido actor, Bertha Ocaña.

“(Mas bien) están encaminados a reforzar su hipótesis oficial de que Octavio se disparó a sí mismo por accidente, por eso no están tomando en cuenta todo lo que se contradice o ponen en duda su hipótesis, por increíble que parezca, porque esa hipótesis es inverosímil e insostenible” aseguró para el programa ‘De Primera Mano’ antes de presentar algunas de las pruebas que sostiene lo antes dicho.

“Quiero ser muy claro con lo siguiente, nuestra impresión es que evidentemente, en la mayoría de las investigaciones que llevaron a cabo en la Fiscalía y en particular a lo que se refiere a la mecánica de hechos, no están encaminadas de ninguna manera a descubrir la verdad”, mencionó el abogado Francisco Hernández.

“Es muy importante hacer énfasis en que la Fiscalía no concatena indicios, no confronta hallazgo, aunque sean evidentes al sentido común, ya ni siquiera hablemos de los elementos científicos”, sostuvo el abogado de la familia ante las pruebas e hipótesis presentadas en torno a la muerte de Octavio Ocaña.

Tras esto, el abogado también señaló que a pesar de que sí han encontrado cosas cosas que niegan su hipótesis, los de la Fiscalía no los toman en cuenta, afirmando que ha habido algunas deficiencias en las indagatorias hechas por los policías y en las pruebas que sostienen su hipótesis:

“Estamos próximos a realizar los peritajes independientes de balística, para precisamente aportar los elementos que no fueron observados por la fiscalía, lo que queremos es presentar una mecánica de hechos que va a tomar en cuenta todos los peritajes, incluyendo también los de la Fiscalía”, finalizó.

¿Octavio Ocaña no se disparó?

Cabe destacar que no fue hace mucho cuando el mismo abogado dio a conocer que durante el peritaje realizado de manera particular, no encontraron rastros de pólvora que pudiera indicar que en realidad el actor de había disparado en ese momento como la Fiscalía lo indica:

“No hay nada que compruebe, que pueda siquiera inducirnos a la idea de que Octavio Ocaña disparó, jamás, ni siquiera sus otros acompañantes. Les puedo adelantar que ni en las prendas, ni en el cuerpo de nuestro querido Octavio Ocaña aparece ninguna señal de pólvora, esto es por qué él jamás se disparó”, mencionó en aquel entonces. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ.