Hasta el momento no se han revelado detalles claros sobre la muerte de Debanhi en donde desapareció misteriosamente, luego de haber asistido a una fiesta junto a sus ‘amigas’. Tras una discusión las mujeres decidieron abandonarla a su suerte, siendo la última vez que la vieron con vida.

En la caseta de cobreo del Motel so ve como ingresa al inmueble: "Debanhi entra corriendo al motel, es captada por una cámara de un restaurante. Se le ve caminando por enfrente de esa primera puerta, se le observa caminar, no se observa que alguien la siga o la persiga, ingresa al establecimiento", dijo Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público.

Luego muestran las imágenes de una cámara de seguridad que se encuentra en el interior del Motel Nueva Castilla, en donde se visualiza una puerta de cristas que da hacía la carretera. En ella aparece la joven pasando corriendo en lo que parece que la iban persiguiendo, sin embargo no se ve a nadie a tras de ella.

¿La estaban persiguiendo?

Por último vuelven a mostrar la cámara del interior del Motel, donde ahora se visualiza a la joven que estuvo desparecida por trece días, en el jardín. Debanhi se asoma al interior y al no ver a nadie se va de ahí, con rumbo a la cisterna donde fue encontrada muerta.

Los fiscales mencionaron que no hay imagen de como fue que la mexicana cayó a la cisterna, tampoco de como fue que llego hasta ahí: "Ahorita no tenemos ninguna imagen, son las imágenes que presentamos, hasta ahí, no tenemos imágenes donde la última, donde se presenta a la zona de la cisterna". PARA VER LOS VIDEOS DA CLICK AQUÍ .