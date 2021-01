Fiscal asignado por Trump renuncia tras la llamada del presidente a funcionario en Georgia

Byung J. Pak, que fue designado por Trump, anunció su renuncia como fiscal federal

Todo esto en medio del escándalo por la llamada de presión de Trump a un alto funcionario de Georgia

Fiscal asignado por Trump renuncia tras la revelación de una grabación, el principal fiscal federal en Atlanta dejó su cargo el lunes, un día después de que se hiciera pública una grabación donde Donald Trump lo llamó un “nunca Trumper”, según informó The Associated Pres.

Byung J. Pak, que fue designado por Trump, renunció como fiscal de Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, lo anunció en un comunicado de prensa.

De acuerdo con The Associated Pres, en la declaración no especificó por qué se iba o qué planea hacer tras abandonar el cargo.

“Ha sido el mayor honor de mi carrera profesional haber podido servir a mis conciudadanos como Fiscal Federal para el Distrito Norte de Georgia”, dijo Byung J. Pak en el comunicado.

“He hecho todo lo posible por ser reflexivo y coherente, y por brindar justicia a mis conciudadanos de una manera justa, eficaz y eficiente. Estoy agradecido al presidente Trump y al Senado de los Estados Unidos por la oportunidad de servir”, agregó.

El presidente Donald Trump presionó al secretario de Estado republicano de Georgia a que “encuentre” suficientes votos para revocar el triunfo de Joe Biden en los comicios presidenciales en el estado.

Durante la llamada de aproximadamente una hora, Trump presentó numerosas afirmaciones falsas. Refiriéndose a las investigaciones sobre sus comentarios infundados de fraude electoral, el presidente dijo: “Tiene a su abogado de los Estados Unidos que nunca fue Trumper”, refiriéndose a Byung J. Pak.

Diversas personalidades han reaccionado a la llamada de Trump, quienes la ven como ‘un ataque a la democracia’. Entre ellos, el expresidente Barack Obama.