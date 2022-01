En dicha audiencia, reconsideraría la sentencia a petición del fiscal de distrito, que tenía pensado solicitar que la redujeran a entre 20 y 30 años, de acuerdo con The Associated Press. Unos 5 millones de personas firmaron una petición en internet para que se le otorgara clemencia a Aguilera Mederos.

El camionero hispano, desde la cárcel en Colorado dio una entrevista telefónica en exclusiva para Telemundo donde se dio a conocer sus primeras declaraciones tras recibir esta conmutación de sentencia. “No quiero que se malinterprete, no estamos conformes”, zanjó el cubano.

“A mí Dios…. me habló”, asegura el camionero hispano

Tras conocer que su condena sufrió una reducción de 100 años, el hispano confesó para Telemundo: “Yo sé que si yo te digo esto las personas podrán decir que yo estoy loco, pero a mi Dios…. me habló y me dijo que yo iba a estar fuera más pronto de lo que yo me iba a imaginar”.

Su camión embistió vehículos que habían reducido la velocidad debido a otro accidente, lo que desató una colisión en cadena y un incendio que calcinó vehículos y derritió partes de la carretera, recuerda AP. El juez Bruce Jones impuso la sentencia a 110 años el 13 de diciembre después de determinar que era el período mínimo obligatorio previsto en la ley estatal, aunque señaló que si de él dependiese no hubiera decidido esa pena.