La demanda fue interpuesta en la Corte Federal de Manhattan este miércoles. Sin embargo, ésta es resultado de más de dos años de quejas realizadas por oficiales locales y estatales en contra de los agentes de ICE.

Los primeros alegan que la presencia de los segundos altera los procesos realizados en los tribunales de justicia y orilla a muchos inmigrantes a faltar a sus audiencias en dichos lugares.

Para James, las políticas introducidas por ICE, por medio de las cuales cuentan con la facultad de realizar arrestos en los palacios de justicia, son una violación a los derechos establecidos en la Constitución.

En una conferencia de prensa, James declaró en contra de las estrategias de aprehensión impuestas por los agentes de ICE, argumentando que éstas han afectado la dinámica que se vive dentro de los palacios de justicia de la ciudad de Nueva York.

“Los testigos de crímenes violentos en las calles de la ciudad de Nueva York han tomado la decisión de no ingresar a nuestro tribunal; las víctimas de violencia doméstica han tomado la decisión de no cooperar o testificar en contra de sus atacantes. Las familias necesitadas de asistencia jurídica han tomado la decisión de mantenerse alejadas de nuestros tribunales, y los acusados no se han presentado a sus comparecencias” – Fiscal General Letitia James