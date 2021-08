Los problemas de Syesha Mercado comenzaron a principios de año

Fue en febrero de este año que la pareja formada por la cantante Syesha Mercado, finalista de American Idol, y Tyron Deener acudieron al Johns Hopkins All Children’s Hospital en St. Petersburg, Florida, para llevar a su hijo por problemas de deshidratación.

De acuerdo al grupo activista We Have the Right to Be Right, que está apoyando a la cantante, el pequeño Amen’Ra se encontraba en la transición de la leche materna a los alimentos sólidos. El niño fue examinado por una doctora que contaba con diferentes acusaciones.