Final Mira Quién Baila. Por fin hay un ganador en Mira Quién Baila. El Chef Yisus celebró su victoria en medio de lágrimas, pero muchos usuarios de redes sociales criticaron a Univisión, a quien acusaron de “fraude” porque no estuvieron de acuerdo en que el chef de Despierta América fue el mejor bailarín de la novena temporada.

“Fraudevisión”, “así es. Yo pensé que lo iban a sacar (al chef Yisus) la primera semana. Es un ROBOT. Me cae súper bien como persona, pero no baila para nada. Ninguno bailaban ahí, pero Aleyda lo hizo mejor que todos. A esos jueces hay que sacarlos la próxima temporada. A Dayanara hay que buscarle un hombre para que no siga loca por uno. A los otros dos fuera de ahí que no sirven para eso”, “No baila nada”, “se lo dieron por pena, no porque baile”, “aquí no es veneno, tú sabes que desde el principio Univisión sabe quién va a ganar aunque no baile bien y se sabía que él ganaría, y mira en todas la temporadas que así es”, “no conozco a ninguno de ellos, pero él no debió ganar, Aleyda era la ganadora, me voy, por lo que veo muchas propaganda con él y la mejor fue Aleyda”, fueron otros comentarios de seguidores de la cadena hispana en Instagram.

El Chef Yisus fue el ganador de esta novena temporada destacando su pasión arriba del escenario, poniéndose por encima de sus compañeros, el segundo puesto fue para Aleyda Ortiz, quien también cautivó con sus movimientos, el tercer puesto fue para la revelación Roberto Hernández, dejando en cuarto lugar a la mexicana La Bronca.

“No me lo creo, te lo juro que no me lo creo, esta gente es demasiado especial muy maravillosa, me cambiaron de un momento muy difícil y triste a esta felicidad, eso no tiene precio, los quiero”, fueron las palabras del primer lugar de esta novena temporada de Mira Quién Baila. Y es que cabe recordar que, justo al inicio de la temporada, el Chef Yisus sufrió la muerte de su mamá.