La Casa Blanca respaldó la decisión de poner fin a la medida antiinmigrante conocida como Título 42

El Gobierno Biden anunció que se pondrá fin a la aplicación del Título 42 el próximo 23 de mayo

La decisión se dio después de que los CDC determinaran que no había un riesgo de salud en la frontera

¡Buena noticia para los inmigrantes! La Casa Blanca respaldó su decisión de poner fin a la medida antiinmigrante del expresidente Donald Trump conocida como Título 42 el próximo 23 de mayo, de acuerdo con Politico.

“No es que hayamos estado escondiendo la pelota en esto”, dijo un funcionario de la Casa Blanca, hablando libremente sobre el estado de la medida antiinmigrante bajo condición de anonimato en una declaración ofrecida al medio reseñado.

¿Cuándo terminará la aplicación del Título 42?

“Esta no es una política para aplaudir o defender ni nada. Simplemente es una directiva de salud pública sobre si existe un riesgo para la salud pública asociado con el procesamiento de migrantes o no. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) determinaron que no lo había y que estamos bien para seguir adelante con el levantamiento el 23 de mayo”, aseveró el funcionario.

“Todo depende del riesgo para la salud pública, eso lo deciden ellos. ¿Cuál es el riesgo para la salud pública asociado con X, Y y Z?”, dijo el funcionario a POLITICO. “Esa autoridad vive con los CDC. Reconozco que hay gente en nuestro partido que quiere extenderlo. Genial. Si creen que los CDC no deberían tener esa autoridad, existe un mecanismo legislativo para hacerlo”, resaltó el funcionario de la Casa Blanca.