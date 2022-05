Johnny Depp Amber Heard. Este viernes llega a su fin el polémico caso de las estrellas de Hollywood, Amber Heard dijo al jurado el jueves que la campaña de acoso emprendida en su contra por su exesposo Johnny Depp la ha dejado humillada y temerosa por su vida tras recibir múltiples amenazas de muerte, y dijo que sólo quiere que “Johnny me deje en paz”.

Heard ha dicho que espera que la demanda le permita recuperar su voz, y dijo que tenía “el derecho como estadounidense” de publicar un artículo que describiera sus experiencias y cómo se relacionan con el debate nacional sobre la violencia doméstica, “Johnny me ha quitado bastante mi voz”, dijo. “Tengo el derecho a contar mi historia”.

El jurado escuchará los argumentos finales este viernes de Johnny Depp y Amber

“Johnny me prometió, me prometió que iba a arruinar mi vida, que iba a arruinar mi carrera. Que me iba a quitar la vida”. Depp niega haber golpeado a Heard, y afirma que ella era la abusadora en la relación. Heard ha testificado sobre más de una decena de incidentes separados de abuso físico que dice que sufrió a manos de Depp, reseñó la agencia de AP.

El último testigo del lado de Depp en declarar el jueves por la mañana fue el cirujano de manos Richard Gilbert, quien dijo que la herida en el dedo medio de Depp pudo haber ocurrido como el actor lo describe.La punta del dedo fue cortada durante una pelea que tuvo la pareja en Australia. Depp dijo que ocurrió cuando Heard le lanzó una botella grande de vodka. Este juicio llega a su fin este viernes 27 de mayo. Archivado como: Johnny Depp Amber Heard.