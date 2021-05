Fin cheque de desempleo en 18 estados. West Virginia y Alaska han sido los últimos estados que anunciaron el fin de la ayuda federal

Alegan que las personas deben volver a trabajar y que muchos empleadores ven escasez de mano de obra

Todos los estados que han hecho el anuncio están liderados por republicanos

Fin cheque de desempleo en 18 estados. Un número creciente de estados liderados por republicanos ha puesto fin al beneficio adicional por desempleo de 300 dólares semanales destinado a ayudar a los estadounidenses durante la pandemia de coronavirus, una medida que, según dicen, ayudará a los propietarios de negocios a encontrar personal.

Virginia Occidental y Alaska se convirtieron en los últimos estados en anunciar la medida el viernes, luego de que los gobernadores de Arizona, Georgia y Ohio hicieran anuncios similares el jueves. Esos estados se han unido a al menos a otros 13 para optar por no participar en los programas, con lo que el total por ahora es de al menos 18, según CBS News.

Fin cheque de desempleo en 18 estados: usarán dinero para alentar a la gente a trabajar

“Los habitantes de West Virginia tendrán acceso a miles de trabajos en este momento y necesitamos que todos vuelvan a trabajar”, dijo el gobernador Jim Justice durante una sesión informativa el viernes. Su estado pondrá fin a todos los programas de desempleo por la pandemia financiados por el gobierno federal a la medianoche del 19 de junio.

“En Arizona, usaremos dinero federal para alentar a la gente a trabajar… en lugar de pagarle a la gente para que no trabaje”, dijo el gobernador Doug Ducey en un comunicado anunciando que Arizona ofrecería bonificaciones únicos a los trabajadores que regresen. Pero el presidente Joe Biden ha dicho que los beneficios federales no son la razón por la que la gente no regresa al trabajo.