Un estremecedor video se filtra en redes sociales, en el que se observa a decenas de pacientes enfermos de coronavirus (Covid-19), en un hospital de Madrid, la capital de España, que ha originado cientos de reflexiones de los seguidores de la cuenta de Instagram del programa Despierta América, ya que se ve un panorama muy desalentador.

Tanto impacto ha tenido el material que hasta la tarde de este sábado 21 de marzo ya rebasaba las 288 mil reproducciones y superaba los mil 550 comentarios de personas que en su mayoría, hacían reflexiones y lanzaban oraciones por todas las personas en el mundo que viven esta situación por la pandemia.

Incluso otras personas no estuvieron de acuerdo a que se alarme a la sociedad con este tipo de materiales, por lo que colgaron su mensaje en contra. Lo cierto es que guste o no, esta es la realidad que se vive en el sistema de salud del país ibérico, que está al borde del colapso por la atención de pacientes con coronavirus.

Doctors in Spain are preparing to make difficult decisions as the number of coronavirus patients in intensive care continues to rise. Hospitals in hard-hit areas like Madrid are quickly reaching capacity and officials warn “the worst is yet to come.”

— El País English Edition (@elpaisinenglish) March 20, 2020