Filtran video de la periodista Yuriria Sierra supuestamente ‘ebria’ en vivo

Esto fue lo que Adela Micha dijo al aire: “¿Tenemos algo preparado de Silvia Pinal? Ya no tarda en morirse eh, así que por qué no me escriben algo y me graban. Mucha gente comenzó a atacar a Adela, diciendo que lo único que le importaba era la nota y no la salud de la famosa.

Yuriria Sierra ebria vivo: Sylvia Pasquel reaccionó así ante las declaraciones de Micha

Sylvia Pasquel habló por primera vez sobre el incidente que provocó Adela Micha con su comentario sobre que a Silvia Pinal le quedaba poco tiempo de vida. La hija de la primera actriz compartió que la periodista intentó disculparse con ella y con su hermana Alejandra Guzmán.

“Pero ella me habló a mí, cuando se peleó Alejandra con ella, me habló a mí y me dijo, que me quería entrevistar, yo no sabía absolutamente nada. Me entrevista y después me manda un mensaje y me dice ‘oye es que hubo un malentendido de un comentario que yo hice y ya me habló la Guzmán y ya me la recordó y me la mentó y todo, pero yo quiero decirte que fue un malentendido'”, contó Pasquel en entrevista con Maxine Woodside. La primera hija de Pinal no sabía de la existencia del video, pero al preguntarle a Guzmán, entendió porqué su hermana se la había recordado. Informó Agencia Reforma.