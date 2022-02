Filtran video de Belinda pasada de copas: “Eres un perdedor”

“Eres un tontito porque esta mujer que vez aquí vale más de lo que tu crees y ya no la tienes, perdiendo como siempre idiota, ¡Perdiendo como siempre!, replican las amigas de Belinda quienes se encontraban con ellas en ese momento, Belinda termina con un “Loser”. (MIRA AQUÍ EL TIKTOK)

En el Tiktok que viralizó una cuenta que lleva por nombre ‘gabydelvallem’ expuso el momento en el que Belinda toma un celular y empieza a grabarse junto con su mamá, en donde todos parecen interpretar el mensaje que podría ir dirigido a su ex novio, Christian Nodal, esto es lo que dice la princesa del pop:

Hace unos días, se filtró un video comprometedor de Belinda, en donde se le ve pasadita de copas acompañada de sus amigas, en donde da unas cuantas declaraciones que podrían evidenciar lo mal que la está pasando sin la compañía y el amor de su ex novio, Christian Nodal…

Aquí algunos comentarios: “Que Belinda venda el anillo que le dio Nodal para que termine de pagar la casa”, “Belinda ya no puede regresar el anillo… por qué ya lo presto muchas veces”, “No tenemos un balo de dinero si es que piensas que el dinero es todo”, “Y tan cínica como siempre”.

Algunas de las teorías de las que más se hablado sobre la repentina ruptura de la pareja de México, es que según el portal ‘Dallas News’, Belinda pudo haber pedirle prestado a Christian Nodal 4 millones de pesos, a lo cual el no accedió, esto, con el fin de terminar de pagar la casa que le dio Lupillo Rivera.

“Durante toda mi carrera los medios han sido parte importante, acompañando mi evolución y siendo el puente con muchos y muchas de mis fans. Es por ello que, en ocasiones, he decidido dejarles entrar a conocer parte de mi vida privada, en el entendido de que el respeto mutuo debe ser el marco para una buena relación”, publicó la cantante en su cuenta de Twitter e Instagram.

Esta vez Belinda no piensa quedarse callada ante los comentarios y suposiciones que han salido a raíz de su separación con el cantante Christian Nodal, pues en sus redes sociales emitió un contundente mensaje pidiendo respeto a su privacidad. Según los informes comunicados por Agencia Reforma, la princesa del pop lanzó el siguiente comunicado:

Filtran video Belinda perdedor: “Han traspasado la barrera del respeto”

“Desafortunadamente, en los últimos días, personas públicas y de medios de comunicación han traspasado la barrera del respeto, llegando al punto de emitir comentarios que constituyen violencia de género”. La intérprete de “Bella Traición” también declaró que los comentarios que se han hecho sobre ella son mentiras y la han vulnerado.

“Juzgándome por el hecho de haber tomado decisiones que solo me corresponden a mí, puesto que, en todo caso, únicamente afectan a mi círculo privado, difamando, calumniando y tergiversando información que me coloca en una posición muy vulnerable”. Sin mencionar nombres o hacer referencia a alguna persona en particular, Belinda también dijo que emprenderá acciones para tener el respeto que toda mujer merece. Informó Agencia Reforma