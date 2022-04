Pese a que por la calidad de las imágenes no se aprecian los mensajes completos, si se pueden entender parte de la supuesta conversación de WhatsApp de Debanhi Escobar con su amiga. “Se fueron sin mí”, escribe supuestamente Debanhi, a lo que la amiga contesta: “Siempre te pones de sangrona.. no tenemos que estarte aguantando”.

La conversación continúa: “No está extraño enserio”, escribe Debanhi, a lo que la amiga supuestamente contesta: “Lo conozco es de confiar ya”. “No. Dile que ya no me agrada esto”, se lee en otro presunto mensaje de la jovencita desaparecido el pasado 9 de abril en Nuevo León.

“No es nuestro ‘pedo’ regrésate como puedas dile al jaguar”, se lee en otro de los mensajes. “‘Wey’ no tengo pila ese tipo me da miedo”, contesta Debanhi. “Mmmm te mando un Uber… te aviso cuando esté afuera”, escribe la amiga de Debanhi Susana, de acuerdo con las supuestas imágenes filtradas.

Así localizaron el cadáver

Además, dijo que momentos antes de que fuera localizado el cuerpo, los ministeriales que auxiliaban en la búsqueda retiraron a los voluntarios de la zona y prácticamente los “secuestraron” a él y a su esposa mientras estaban en sitio donde se concentraban diariamente para la búsqueda, al decirle: “Súbete a la camioneta, te vamos a dar información”.

Luego, los regresaron al improvisado campamento junto al motel y el fiscal especializado Rodolfo Salinas le soltó: “Hay un cuerpo”, a lo que el señor Mario respondió: “¿Cómo que hay un cuerpo aquí?, no es la primera vez que vienes aquí, Rodolfo, van cuatro o cinco veces, no me salgas con que es mi hija porque me partes el corazón”.