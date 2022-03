Pero ahora se ha dado a conocer mediante unos audios filtrados, los problemas que la pareja ha tenido, pues Mayela dice en dichas grabaciones que esta harta de compartir su vida con Luis Enrique ya que no la deja trabajar y no le da dinero para poder comprarse un medicamento.

Según la información del El Debate , Mayela tacha a su pareja de machista y que ya esta harta de él, y dónde acepta que no tiene una buena relación con las hijas que Luis Enrique tuvo con su primera esposa ya que piensa que ellas hablan mal de Mayela a sus espaldas y su esposo no hace nada.

Continuo hablando sobre que su esposo no le paga por su trabajo: “No me paga un sueldo, no me da un quinto, no me da nada y todo el día esta chin****. Cualquier cosa que le digo de ‘Estás mal, no puede ser que seas así’, me dice vete a la ****, consíguete alguien que no sea así, la puerta está abierta ” Reveló Mayela Laguna en medio de la controversia.

“Ya de plano me dice: Hablas cuando te lo pida y punto; no cuando tu quieras”. Después habla sobre un negocio de ella que Luis Enrique Guzmán le quiere quitar: “Es mi quinta pizzería, y es algo que es mi sueño, yo vendí todas mis cosas para ponerla, pero es mi local y para él es su local y su pizzería”

Mayela Laguna habla mal de Luis Enrique Guzmán: Se siente como esclava

Mayela crea controversia despotricando a su esposo: “Cada vez que le digo que ya no quiero estar con él, que se vaya me dice que no va a dejar el apartamento, le digo ‘es para tu hijo no es para mi’; y me dice: ‘bueno me voy, pero vengo diario a la hora que yo quiera y estoy aquí cuando yo quiera’. Dijo Mayela en la controversia sobre su esposo.

“Me siento como esclava, y me siento peor como si estuviera en la cárcel, y eso que yo ya estuve en la cárcel un año en Santa Martha Acatitla, salí absuelta, pero me siento peor que eso. Me siento muy pen**** y muy mal de estar con alguien así, que me trate así y si estuvieran mis papás vivos ya me hubiera ido corriendo a su casa”