Arath de la Torre se envuelve en gran polémica.

Filtran audios fuertes del comediante.

Fue involucrado en un supuesto acoso. Filtran audios reclamos Arath. El mundo del espectáculo siempre tiene que dar a hablar, pueden ser de los grandes triunfos que han tenido las estrellas en cada área de su vida, las pérdidas que han sufrido, casos en los que su salud se ve en complicaciones y por supuesto que jamás pueden faltar las tremendas polémicas en las que se meten. Ahora un famoso actor de Televisa ha despertado la movilización de diversos comunicadores luego de que se diera a conocer que unos audios ‘prohibidos’ del también presentador se filtraran y según varios medios en dichas grabaciones se perciben unas que otras amenazas en contra de un periodista, el protagonista fue nada más y nada menos que Arath de la Torre. Filtran audios ‘prohibidos’ de Arath de la Torre En el audio que se filtró supuestamente Arath de la Torre arremete en contra de un periodista de espectáculos hasta llegar al punto de amenazarlo. El conductor del programa de ‘Hoy’ realizó un acto que jamás pensó que saldría a la luz por lo que una vez más está envuelto en una tremenda polémica. Hace unos días Gustavo Adolfo Infante afirmó que el famoso comediante tenía conflictos con Julio Alegría por aparentemente hostigar a su pareja mientras se encontraban en el ‘Tenorio Cómico’. Luego de ahí fue que surgieron muchas discusiones entre ambos y ahora Arath se ve involucrado en un gran problema.

Arath de la Torre le reclama y amenaza a periodista de espectáculos Les cuento que ahora se han filtrado unos audios del comediante en los que presuntamente el también conductor del programa ‘Hoy’ se muestra muy molesto con el periodista de espectáculos Julio Alegría y le reclama hasta llegar al punto de amenazarlo por haber tocado el polémico tema del supuesto acoso. De acuerdo con el portal de Milenio, después de que involucraran a Arath con el aparente acoso a la pareja del periodista de espectáculos se rumoró que esa fue la razón por la que salió de la obra de teatro ‘El Tenorio Cómico’ por lo que el comediante se defendió mediante una transmisión del programa ‘Hoy’, y ese tema ha resurgido.

Andrea Rodríguez quien es pareja de Julio Alegría rompió el silencio Fue a través del programa de Chisme No Like en que se filtraron los audios que presuntamente Arath de la Torre envió a Julio Alegría reclamando y por si fuera poco amenazando al periodista de espectáculos sobre el conflicto que tuvieron tras un supuesto acoso hacía la pareja del comunicador de farándula. Inicialmente comentaron que tuvieron una exclusiva con Andrea Rodríguez quién fue la supuesta víctima de Arath de la Torre por lo que ella mencionó lo siguiente: “Mira no estamos dando ninguna entrevista precisamente porque esto es algo delicado, nosotros no mandamos las capturas, nosotros no mandamos absolutamente nada a la revista pero eso no quita que estamos molestos”, expresó la pareja de Julio Alegría. Archivado como: Filtran audios reclamos Arath.

Andrea fue la supuesta víctima de acoso por parte de Arath de la Torre “Nos molesta mucho las cosas que está diciendo Arath en el programa hacía nosotros, con la gente, con los medios, con las amistades porque pues como bien todos saben él es una persona prepotente, es una persona que amenaza a la gente con correrla, es una persona que cree que tiene mucho poder y todos se tienen que asustar, pues eso nos molesta”, agregó Andrea Rodríguez ante las cámaras de Chisme No Like. Luego de eso Javier Ceriani mencionó que es momento en que Julio Alegría no ha salido a hablar más que su pareja Andrea Rodríguez quien les dio la exclusiva acerca de los audios que envió el comediante. Pues resulta que los conductores de Chisme No Like cuentan con los audios de Arath, mismos que presentamos a continuación.

Filtran audios fuertes del presentador del programa ‘Hoy’ “Atentas contra una familia cabr… o sea ya no soy el pend… de soñadoras me oíste. Soy un hijo de la chin… ahorita cabr… y quien se mete conmigo y quien perjudica por un lado a mi familia o mi reputación no lo voy a permitir cabr… no lo voy a permitir eh!”, fue uno de los audios que exclusivamente Chisme No Like compartió en su programa. Luego compartieron los presentadores que eso desató por completo la furia de Arath de la Torre luego de haber sido exhibido ante la revista de Tv y Notas, después de eso mostraron comprometedoras capturas de las conversaciones realizadas en WhatsApp donde comenzó todo el conflicto entre el comediante y el periodista. Archivado como: Filtran audios reclamos Arath.

El presentador y también comediante amenazó a Julio Alegría Posterior a eso revelaron otro de los fuertes audios en donde Arath de la Torre decía lo siguiente: “Hay que hacerse responsables de lo que uno dice cuando está calientito ahí sentadito en la silla y le pregunta Martha ‘oye ¿y cuál es el nombre de la persona?’ es que eres gente de Go cabr… o sea trabajas para Go como el te da tu lanita pues ahu…”, se escucha en el audio del comediante. “Pero te voy a decir algo, no es que hables bien o mal de mi tú provocaste todo esto cabr… ahorita estoy hablando con Manolo Fernández y con Jordi Manolo tiene una urgencia ahorita en el hospital pero ya le mande la nota y vamos a hacer lo propio cabr…”, agregó Arath.

Arath de la Torre arremete en contra de un periodista del espectáculo “O sea alguien me tiene que dar una explicación de por qué, por qué si yo me salí del Tenorio para precisamente evitar todo esto por qué alguien como tú verdad tiene que abrir el hocico y preguntar ‘¿de quién se trata?’ para darle publicidad a tu amigo a costilla de quien sea, a costilla de alguien que tiene más de treinta años trabajando en la empresa”, se revela en el audio que compartió Chisme No Like. “Y si atentas contra mí, mira tú no tienes hijos pero si atentas contra mí… escucha a mi hija, estás atentando en contra de mi familia entera y eso a Dios no le gusta cabr… no sé que tan creyente seas pero a Dios no le gusta porque hay niños de por medio”, se puede escuchar decir a Arath de la Torre. Archivado como: Filtran audios reclamos Arath.

Lleno de furia el presentador y comediante manda contundente mensaje “Todos los pin… comentarios que salieron ahí en Tv y Notas no se como ching… hacerle para borrarlos cabr… porque sino te voy a ir a buscar personalmente cabr… ahora sí. Solamente de ver mi cara con la de ese señor de verdad me pone de un humor, no tienes una idea”. “O sea tú no tienes una idea, al darle publicidad es un pin… lava coches la verdad. Te voy a decir una cosa, esto no se va a quedar así porque es darle o sea es darle armas a la gente para que hable de mí, para que de mí deduzcan, para que dispongan y si bien dijeron que el señor Alegría es una persona conflictiva yo no quise hacer ped… precisamente por eso cabr…” fueron las palabras que el mismo Arath dijo en los audios.

Arath de la Torre se envuelve en una gran polémica “Pero sabes una cosa, yo te voy a reportar con Santoscoy en este instante cabr…” es la manera en como finaliza el último audio que se filtró de Arath de la Torre y que gracias a Chisme No Like se pudo obtener todas las amenazas que el presentador del programa ‘Hoy’ lanzó en contra de un periodista del espectáculo. Fuertes los reclamos por parte de Arath de la Torre hacía Julio Alegría luego de que se volvió a tocar el polémico tema del supuesto acoso que tuvo hacía Andrea Rodríguez quien es la pareja del periodista de espectáculos. El también comediante se ve involucrado una vez más en un fuerte problema. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Filtran audios reclamos Arath.