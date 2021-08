Se filtra audio que revela la verdad de lo que pasa entre Nodal y Belinda

¿De verdad rompieron?

Cada día los rumores son más fuertes Belinda Christian Nodal audio. ¿Qué está pasando realmente? Hace varios días se comenzó a esparcir el rumor sobre que Christian Nodal y Belinda habían finalizado su romance, a pesar de que varias horas antes se les había visto de lo más lindo disfrutando de su viaje por Disneyland; sin embargo, y después de que Nodal eliminara todas las fotografías donde aparecían juntos de sus redes sociales, provocando miles de teorías, se reveló un audio que podría aclarar toda la verdad. Fue a mediados de la semana pasada cuando el cantante de 22 años, Christian Nodal, provocó todo un revuelo después de que eliminara todas sus fotografías de redes sociales, incluidas las que tenía con su aún prometida Belinda, dejando solamente una del personaje Speedy González. ¿Qué está pasando entre Nodal y Belinda? Posteriormente a esta eliminación y a que Christian Nodal dejó de seguir a Belinda, muchos se comenzaron a preguntar si el amor entre ellos dos había terminado por completo, y es que aún quedaba un poco de esperanza debido a que Belinda todavía tenía en sus redes sociales las fotografías con Nodal. Entre especulaciones y muchísimos rumores más, a los varios días se publicó un supuesto audio que podría revelar toda la verdad de lo que realmente está pasando entre ellos, algo que podría aclarar sobre si estos rumores de rompimiento son verdad o simplemente se trata de una estrategia de publicidad.

El audio que revelaría toda la verdad entre Christian Nodal y Belinda La encargada de revelar este audio fue la cuenta de Instagram de @chamonic3, la cual publicó también un video que podría revelar todo lo que está pasando realmente entre Christian Nodal y Belinda, y es que de acuerdo con la cuenta, ellos se reunieron el fin de semana pasado para grabar algo juntos. Al pie del audio, la cuenta de Chamonic3 escribió lo siguiente, argumentando que incluso ya se encontraban grabando su video musical: “Aquí les dejo una probadita del dueto de Belinda y Nodal y a lo que me dicen ya están grabando el video musical”, según dijo la influencer especializada en espectáculos.

Presunto audio revela lo que está pasando entre Christian Nodal y Belinda Y es que en el audio se logra escuchar tanto a Belinda como a Christian Nodal interpretando la canción: “Me estoy acostumbrando”, en donde se logra escuchar a ambos cantantes producir, lo que podría ser el próximo dueto que vendría en el nuevo disco de Nodal, mismo que contaría con más colaboraciones, tales como la Banda MS. Mientras que en el video, el cual fue publicado unos momentos después por varias personas de producción, se logra ver tanto a Belinda como a Nodal en lo que pareciera ser el rodaje del videoclip de esta nueva colaboración entre ellos, lo que ha provocado que se comience a especular que todo fue una estrategia de publicidad.

¿Pura publicidad? Se revela audio sobre la presunta verdad de lo que realmente está pasando entre Christian Nodal y Belinda Ante este audio, mucho se comenzó a argumentar que simplemente se trataba de una estrategia de publicidad y que no era realmente porque Christian Nodal y Belinda habían terminado su relación, como mucho se dijo en estos últimos días. En el apartado de los comentarios de estos videos, fanáticos de los artistas comentaban que todos los rumores son erróneos. “Los fans hemos tratado de decir esto todo el tiempo, jaja, ellos están super bien”, “yo me he reído como no tienen idea de las teorías que los medios se inventaron, es más, mi pasatiempo favorito de este fin de semana es actualizar los #belinda y #nodal, nada más para leer según sus teorías por qué pelearon”, fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.

Ya habían anunciado este nuevo dueto antes; se revela audio sobre la presunta verdad de lo que realmente está pasando entre Christian Nodal y Belinda Por otro lado muchos comenzaron a criticar a Belinda, comentando que ella realmente “no sabía cantar”: “no sé, pero para mí la Beli no canta”, “qué feo canta la Belinda”, “realmente Belinda no canta bien”, fueron algunos comentarios de los seguidores de esta cuenta de Instagram. Por otro lado, cabe destacar que incluso este nuevo dueto ya había sido anunciado desde hace ya varios días, de acuerdo con el portal Infobae, comentó que a través de las redes sociales de ambos artistas anunciaron que harían este nuevo dueto, una canción que era de las favoritas tanto de Christian Nodal como de Belinda. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Tras rumores de que terminó con Belinda, Christian Nodal rompe el silencio ¡Adiós a las dudas de su rompimiento! Christian Nodal, explicó en una pasada entrevista que significa que él suba una fotografía de Speedy González; esto surgió después de que su romance con Belinda se pusiera en duda debido a que borró todas las fotografías que tenían juntos y también las de su carrera. ¿Terminaron? Al parecer, no. Lo que sucede, es que se está rumoreando que Belinda y Nodal, se están preparando para un dueto que sacarán en los próximos días, con eso se aclara la situación de su compromiso, el cual aún no ha terminado. Por esa razón, los fanáticos de la pareja, pueden estar tranquilos.

La noticia que enloqueció a todos El fin de semana se dio a conocer que Christian Nodal había borrado las fotografías que subió con Belinda y también sus propias imágenes, dejando solamente una simpática imagen de Speedy González. Las dudas comenzaron a surgir, los fanáticos enloquecieron con la idea de que la pareja había roto su compromiso, nadie sabiía que estaba pasando. La pareja no ha dado declaraciones por el momento, es por esa razón que las personas no sabían si es realidad o no, que rompieron su compromiso, además de que la pareja se dejó de seguir en Instagram. Pero, una entrevista realizada hace un par de meses, donde el cantante explicó a GQ, lo que significaba esa singular imagen en su feed de Instagram.

La famosa fotografía de Speedy González El cantante explica al inicio de la entrevista, que él no recuerda en que momento subió la fotografía de Speedy González o si fue su primera imagen en Instagram, pero si que tiene un significado muy especial. Explica que cada vez que sus fans la vean, deben de saber que significa, para que no se alarmen y piensen algo que no es. "Bueno, esta no sé si es la primera foto que subí o borré todo lo que había detrás.", mencionó Nodal, en entrevista con la revista GQ. Esta imagen es usual en el cantante mexicano y han sido varias las ocasiones donde solo deja esa imagen e ignora lo demás, pero aún así causó el pánico en sus seguidores.

"Siento que soy yo" Christian comentó que Speedy González es uno de sus personajes favoritos, y que incluso se ha identificado con él. El cantante, mencionó que en ocasiones se siente como este simpático personaje, y por esa razón es que decide subir su imagen cada vez que algo importante se presenta en su vida y desea manifestarlo. "Pero, el rollo de Speedy González, es mi, bueno es de mis personajes favoritos y bueno, siento que soy yo, no sé por qué, por qué se supone que es el ratoncito más veloz de todo el mundo México.", dijo el cantante, al ser cuestionado sobre el significado de la imagen que siempre acompaña su feed en Instagram.