Un hispano ex asistente de autobús escolar del Distrito Escolar Independiente Galena Park de 67 años compareció ante un juez el martes después de que fue acusado de tocar a una estudiante discapacitada varias veces, reseñó Click 2 Houston.

Sergio López fue despedido en enero y acusado de agresión por delitos menores luego de que lo acusaran de tocar de manera inapropiada a una estudiante discapacitada de 13 años de edad, dijeron las autoridades.

En la corte, los fiscales pidieron que la fianza de López fuese fijada en 10,000 dólares debido a la naturaleza inquietante del caso y la seguridad del público en general, pero el martes el juez decidió fijar la fianza del hispano en 100 dólares y se le ordenó volver a presentarse en el juzgado.

La fianza fue establecida de acuerdo con lo que se conoce como “Regla 9” en las Reglas de la Corte Penal del Condado de Harris.

Esta regla establece en parte que los detenidos por delitos menores tendrán montos de fianza no garantizados establecidos inicialmente en no más de 100 dólares, reseñó ABC 13 News.

En Texas, el asalto es un delito menor de Clase A bajo ciertas pautas. El cargo también puede ser un delito grave si se aplican ciertas circunstancias.

Asimismo, López tampoco puede ser acusado de más delitos, pero destacaron que no puede tener ningún tipo de contacto con la demandante y debe mantenerse a 500 pies de distancia de cualquier lugar donde los niños se reúnan habitualmente.

El hispano trabajó en Galena Park ISD como asistente de autobús escolar durante cinco años. El cargo de asalto fue presentado luego de una investigación por parte del distrito y de 3 alguaciles adjuntos del Condado de Harris.

Según los investigadores, el video de vigilancia del autobús muestra a López tratando de frotar la pierna de la niña en dos ocasiones en noviembre pasado, y una tercera vez a mediados de diciembre.

Luego, en enero, López intentó besarla en dos ocasiones distintas, indicaron los investigadores.

Según los documentos judiciales, la niña ha sido diagnosticada con el Síndrome de Cornelia de Lange, que la incapacita verbal e intelectualmente.

KPRC 2 contactó a López en su casa el lunes donde negó las acusaciones e insistió en que no había tenido contacto físico con la niña.

