Suzanne Smagala-Potts, gerente de relaciones públicas de Ripley Entertainment Inc., aseguró que la compañía de entretenimiento no tiene inclinaciones políticas y que las figuras de republicanos y demócratas se han enviado a reparación sin ningún tipo de distinción o preferencia.

Trayectoria de figuras de cera de presidentes

“Tenemos una política muy abierta con nuestros museos de cera, queremos que sean interactivos”, dijo Smagala-Potts. A los visitantes les gusta tocar las figuras realistas y se les anima a posar para selfies. Smagala-Potts resaltó que las figuras de cera suelen enviarse a un equipo de artistas para realizar pequeños retoques tras el desgaste de la interacción del público.

“Ripley’s tiene una larga trayectoria en la creación de figuras de cera del presidente de los EE. UU. para exhibir en nuestra fábrica de cera Louis Tussaud y Ripley’s Believe it or Not! Odditoriums. Nuestras figuras de cera deberán repararse de vez en cuando, desde celebridades de Hollywood hasta figuras políticas. Ripley’s solo exhibe figuras de cera de la más alta calidad. Cuando se dañe una figura de cera, la retiraremos de la exhibición pública y la enviaremos a nuestro talentoso equipo de artistas para su reparación”, dijo Smagala-Potts en un comunicado emitido este jueves.