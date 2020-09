Joven hace fiesta para exponer infidelidad de su novio con su mejor amiga

La mujer compartió con los invitados las conversaciones que sostenía su novio con su amiga

Internautas aplaudieron la valentía de la joven al encarar a su novio y su mejor amiga

Fiesta de infidelidad. A través de las redes sociales se hizo viral un video publicado por una joven que organiza una fiesta de cumpleaños para su novio, sin embargo nadie esperaba la sorpresa que la joven tenía preparada.

En el video se puede observar a la joven hablando con un micrófono en un centro de mesa que tenía un pequeño pastel, al lado de ella se encontraba su novio quien se veía emocionado por la fiesta de infidelidad, y del otro lado de la joven se encontraba su mejor amiga, en medio de invitados, mariachis y lo que aparentaba ser un gran momento para el novio ,fue donde la novia empezó con la sorpresa.

Al principio del video la joven empieza a dedicar una palabras de agradecimiento hacia su novio y su mejor amiga.

“De verdad que yo me siento demasiado emocionada porque jamás en la vida me imaginé que mi mejor amiga, mi novio y yo nos íbamos a llevar tan bien, hemos formado un equipo tan espectacular… Cuando yo he estado mal, ellos han estado ahí para mí”… comentó la novia al principio de su exposición.

De pronto la joven le pidió a sus invitados que leyeran unas hojas de papel que ella había colocado en las sillas, y vaya sorpresa que se llevaron todos los presentes, ya que en esas hojas venían impresas de conversaciones de amor entre el novio de la joven y su mejor amiga a través de whats app.

Pero hoy día yo quiero también que ustedes ven unas palabras hermosas que yo he encontrado, que a mí me han encantado; y, sobre todo, me han hecho ver cómo el amor de nosotros que es tan grande, pero tan grande que el de ellos sobrepasa…demasiado” agregó la novia.

“Yo quiero que vean lo que puse detrás de sus sillas”, “Son unas palabras de amor que de verdad a mí me han dejado impresionadas”, dijo.

