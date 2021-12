¿Consumes suficientes alimentos altos en fibra? Desafortunadamente, para la mayoría de nosotras, la respuesta es no. En el simposio del 12 de julio, IFT15: Where Science Feeds Innovation, organizado por el Institute Food Technologists (IFT) en Chicago, Julie Miller Jones, Ph.D, LN, CNS, informó: “Las investigaciones han encontrado que los americanos se quedan deplorablemente cortos en las cantidades recomendadas de fibra diaria—38 gramos para los hombres y 25 gramos para las mujeres. Los hombres típicamente obtienen 18 gramos y las mujeres alrededor de 15 gramos”. ¡Dios! Las comidas altas no solamente te mantienen regular, son buenas para tu corazón, previenen la diabetes tipo 2, y hacen que sea más fácil la pérdida de peso. Así que comienza este 2017 con el pie derecho metiendo estos 10 alimentos altos en fibra a tu dieta.