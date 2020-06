Fijan fianza a policía involucrado en muerte de Rayshard Brooks

Garret Rolfe podría salir libre de pagar la fianza

El juez le fijó una fianza de 500 mil dólares

Garret Rolfe, el ex oficial de policía de Atlanta que disparó fatalmente al afroamericano Rayshard Brooks, puede quedar libre bajo fianza mientras su caso está pendiente, dictaminó un juez el martes.

La jueza de la Corte Superior del condado de Fulton, Jane Barwick, estableció una fianza de 500 mil dólares para Garrett Rolfe, quien enfrenta cargos que incluyen asesinato por delito grave en la muerte de Rayshard Brooks, un hombre afroamericano de 27 años.

El tiroteo ocurrió en el contexto de manifestaciones en todo el país sobre la brutalidad policial y el racismo sistémico, después de que George Floyd murió bajo la rodilla de un oficial de Minneapolis.

Apareciendo por teleconferencia debido al coronavirus, los abogados del ex agente del Departamento de Policía de Atlanta argumentaron que es un georgiano nativo con fuertes lazos con la comunidad que no está en riesgo de huir o no presentarse a la corte y no es un peligro para la comunidad.

Sin embargo, el fiscal argumentó que Garret Rolfe había cometido un tiroteo fatal injustificado y que estaba en riesgo de fuga y podría intimidar a los testigos.

La esposa de Rayshard Brooks, Tomika Miller, sollozó durante una súplica emocional ante el juez, pidiéndole que no le otorgara fianza a Garret Rolfe.

“Digo que no porque, mentalmente, no soy capaz de manejarlo”.”Mi esposo no merecía morir, perdí a mi mejor amigo, era un padre amoroso, cariñoso, maravilloso y el mejor marido que podía pedir”, declaró Tomika Miller, la viuda de Brooks, en un emotivo testimonio emitido por videoconferencia en el que pidió a la jueza que le negaran la fianza a Rolfe.

Barwick agradeció a Miller, señalando que su aparición requería mucha valentía, pero dijo que descubrió que Garret Rolfe cumplía las condiciones requeridas para fijar una fianza.

El juez dijo que Rolfe “no es un riesgo de fuga y no creo que sea un peligro para la comunidad”.

Las condiciones de su probable liberación incluyen usar un monitor de tobillo, cumplir con un toque de queda, entregar su pasaporte, no poseer armas de fuego y no tener contacto con víctimas, testigos u oficiales de la policía de Atlanta.

Las cámaras corporales de la policía mostraron que Garret Rolfe y otro oficial tuvieron una conversación tranquila y respetuosa con Rayshard Brooks durante más de 40 minutos, después de las quejas de que el afroamericano se había quedado dormido en su automóvil en un carril de Wendy’s el pasado 12 de junio.

Pero cuando los oficiales le dijeron que había bebido demasiado para conducir e intentaron esposarlo, Brooks se resistió. Una lucha fue atrapada en el video de la cámara del tablero. Brooks agarró uno de sus Tasers y huyó, disparando el Taser a Rolfe mientras se escapaba.

Una autopsia encontró que Brooks recibió dos disparos en la espalda.

Durante la audiencia del martes, uno de los abogados de Rolfe, Noah Pines, negó las acusaciones del fiscal de distrito de que Rolfe gritó “¡lo tengo!” y pateó a Brooks después de dispararle.

