Antes de pelear, Canelo le deja a su hijo una enseñanza de vida

EL ENORME CORAZÓN DEL CANELO. Justo antes de pelear, el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez le deja a su hijo una enseñanza de vida y además revela que el deseo de Saúl Adiel es algún día ser boxeador como él, por lo que trata de ofrecerle siempre el mejor ejemplo. Durante su entrenamiento, su hijo Saúl Adiel, quien lo miraba admirado cuando al parecer el Canelo se cayó. Saúl Jr. se acerca a su padre para señalarle que aunque se había caído, no había llorado.

A lo que Eddy Reynoso, entrenador del boxeador, vio la escena y dijo: ‘los boxeadores no lloran’, a lo que Canelo respondió: “Te voy a explicar algo. Hay veces que no pasa nada, si te duele algo, no pasa nada si lloras. Muchas veces tienes que sacarlo llorando, ok, no pasa nada si lloras. No importa. Si algún día te duele algo, te caes o lo que sea, no importa que llores, no pasa nada”, explicó.