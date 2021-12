Hay comidas que nos recuerdan la comodidad, como el pie de manzana de mamá o el puré de papas del Día de Acción de Gracias. De niños arrugábamos la nariz cuando nos encontrábamos con comida extraña, y muchos de nosotros, ya de adultos, aún no hemos dejado ese hábito. Sin embargo, para otros, el mundo no es más que un buffet de nuevos sabores. Estos aventureros culinarios prueban lo que sea sin importar qué tan repulsivo luzca o huela.

1. Waikiki Spam® Jam • Waikiki, HI

Si siempre has querido probar nuevos platillos con Spam® creados por innovadores chefs hawaianos en un ambiente de feria callejera festivo, este es el evento para ti. La celebración anual de todas las carnes enlatadas incluye artículos coleccionables de Spam®, música en vivo y artesanías. Y lo mejor de todo es que beneficia al banco de alimentos de Hawái.

2. El festival Cheese Curd Festival • Ellsworth, WI

El queso semicurado consiste en trozos de queso semisuaves, no tan firmes como el cheddar y más sólidos que el queso crema con un sabor a lácteo fresco. Tienen tractores, arte con motosierras, y si alguna vez has querido comer en competencias, hay un concurso para comer queso con buenos premios en efectivo. No apto para los intolerantes a la lactosa.