La corresponsal de Vanity Fair, Rebecca Ford , indicó en Twitter que Will Smith también se mostró sonriente para las fotografías durante toda la noche, una actitud que contrasta con un momento inesperado en los Oscar cuando subió al escenario y abofeteó al comediante Chris Rock.

Will Smith, con su esposa Jada Pinkett Smith cerca, cantó efusivamente mientras el DJ tocaba sus canciones “Gettin’ Jiggy Wit It” y “Miami”, según los tuits de los editores de Variety, Marc Malkin y Ramin Setoodeh. “Le pregunté a Will Smith cómo estaba y dijo: ‘Todo es amor'”, compartió Malkin junto a cuatro fotografías del actor apretando su estatuilla dorada.

Will Smith fue grabado cuando cantaba y bailaba en la madrugada del lunes 28 de marzo en la fiesta posterior a los Oscar que organizó Vanity Fair en Hollywood, horas después de abofetear a Chris Rock durante la entrega de los premios en directo en la noche del domingo, reseñó el periódico New York Post.

A festejar por todo lo alto. Mientras el mundo tal vez seguía sorprendido por la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en el Oscar debido a una broma pesada, él fue grabado mientras celebraba en una fiesta posterior a la ceremonia donde obtuvo el galardón como Mejor Actor.

La impactante escena que protagonizó Will Smith

Durante la transmisión en vivo del programa, Will Smith subió al escenario y atacó a Chris Rock después de que el comediante hiciera una broma sobre la cabeza calva de Jada Pinkett Smith. “Jada, te amo. ‘GI Jane 2’, no puedo esperar a verte”, bromeó. Para comprender mejor la situación, el New York Post recordó que la actriz ha sido abierta sobre su condición de pérdida de cabello por la alopecia a lo largo de los años y decidió afeitarse por completo en diciembre de 2021.

“Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu (grosería) boca”, gritó Will Smith después de abofetear a Chris Rock y regresar a su asiento. Y luego de la ceremonia, el Departamento de Policía de Los Ángeles emitió un comunicado diciendo que el comediante no presentaría cargos contra el galardonado.