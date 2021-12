En las últimas semanas se han suscitado varios rumores en que Galilea Montijo dejaría Televisa , que la asociarían con los delitos a su amiga Inés Gómez Mont, así como que estaría abandonada por su esposo Fernando Reina y su hijo, quienes supuestamente habrían ‘huido’ a EEUU para que no los ‘atraparan’ vinculándolos con los delitos de la amiga que está prófuga, sin embargo, la mexicana desmintió gran parte de lo anterior en un video polémico donde no paró de llorar.

“Oye ¿qué opinión te merece el libro de la periodista Anabel Hernández donde mencionan a Galilea Montijo?”, pregunta la reportera a Fernando Reina quien sin duda no duda ni tantito en responder de manera retadora: “Me merece la opinión de que para escribir cosas hay que presentar pruebas…”, aseguró.

Aunque Galilea Montijo en el video pidiendo que pararan los ataques en su contra, afirmó que sus abogados estaban viendo el tema de una demanda en contra de Anabel Hernández por difamación, el esposo de la famosa dijo que él no estaba metido en el tema de acciones legales al respecto.

Fernando Reina apoya a su esposa en todo momento pero dice que de ‘esos temas no se habla en casa’

“No lo digo (que la apoya), la apoyo… pero pues esos temas no se hablan en casa”, dejó claro el esposo de Galilea Montijo sobre cómo ha abordado en lo personal y en la intimidad de su relación, la pareja el polémico tema, precisando que están unidos y que no están separados y no tienen nada que esconder.

Sin embargo, las últimas apariciones de Galilea Montijo han dado mucho qué pensar, pues su semblante se nota preocupado y algo ausente, aunque precisó en el video donde lloraba que ya no daría ninguna declaración respecto a cualquier clase de señalamiento en su contra o sobre su familia.