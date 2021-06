“Una niña noble, cariñosa y amorosa”

La conmoción por el asesinato de Graciela Molina fue tal entre la comunidad hispana de Phoenix que los amigos y familiares de la chica se unieron para crear una cuenta en la red social de solidaridad económica Go Fund Me bajo el nombre Help with Andrea’s funeral expenses (Ayude con los gastos funerarios de Andrea).

“El día viernes junio 25 recibimos la noticia de que la niña noble, cariñosa y amorosa Andrea (Graciela Molina) falleció. Si nos pueden apoyar con lo que puedan y con oraciones para que Dios les de fortaleza a sus padres y seres queridos se los agradecería mucho. Gracias Dios los bendiga” escribió Karen Jiménez, amiga de la madre de la joven, para pedir ayuda.