Por su parte, la esposa de Fernando del Rincón, la actriz Jullye Giliberti, reaccionaba al video del presentador, muy preocupada y con lágrimas en los ojos pidiendo oraciones para que el conductor de noticias esté a salvo en todo momento y no le suceda nada, a medida que el conflicto bélico arrecia y no se avisora un fin pronto.

“Seguramente no me van a ver esta noche…”, manifestó el conductor de noticias, mientras viaja a la guerra de Ucrania

Y es que, mientras tanto, el conductor no aparecerá en su espacio de noticias por unos días, los mismos que tardará en viajar desde Miami hasta la zona en la que pretende establecerse en Ucrania para su cobertura de la guerra: “Avisarles que seguramente no me van a ver esta noche y posiblemente mañana martes en ‘Conclusiones’ por el viaje tan largo”, dijo.

A punto de abordar su avión, Fernando del Rincón fue muy enfático en pedirle a la gente su mejor vibra para que le vaya bien y estar al pendiente de sus redes sociales para toda la información que surja de la guerra de Ucrania: “Salimos de aquí de Miami, llegamos a Amsterdam, de Amsterdam a Polonia, a Cracovia, y por tierra hasta Ucrania”.