“Me tengo que ir a la pausa, es más no, sabe que no le voy a adelantar la pregunta porque me sigue intrigando mucho esto y creo que muchos colombianos y colombianas se sienten ofendidos por la retórica de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente”, dijo el periodista.

” LE PIDO QUE ME RESPETE”

“Usted no me está llamando a mi como periodista, usted me está llamando político, no le puedo aceptar eso”, dijo Álvaro Uribe, mientras el periodista Fernando del Rincón le decía: “Le estoy transmitiendo del sentir de colomibanos y colombianas”.

"Yo con mucho gusto le quiero responder de todo, pero no con sus bravuconadas, yo soy muy respetuoso y le pido que me respete", le dijo mientras el reportero negó que fueran bravuconadas.