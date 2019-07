Página

Fernando del Rincón hizo una revelación

El conductor estalló por algo que le dijeron

Grabó un video para aclarar todo

A través de su cuenta de Instagram, el presentador de noticias Fernando del Rincón, hizo una poderosa revelación por una situación que enfrenta con frecuencia y le molesta.

Visiblemente molesto y serio, el conductor compartió un video narrando lo que le sucedió, por lo que tuvo que aclarar algo que lo ‘pone mal’.

“Nunca pensé que tuviera que grabar este video, pero ha llegado el día y tengo que hacerlo, es momento de dejarles saber a todos ustedes…”, es lo que comienza diciendo Fernando del Rincón.

Con sus característicos ojos azules y con la piel muy bronceada, además de estar con una camisa, y sin su acostumbrado traje y corbata, el conductor de noticias prosiguió: “Lo sabemos en mi familia, tal vez desde antes de que naciera, desde que era un bebé, toda mi gente cercana lo sabe”.

El presentador continuó con su revelación: “Toda la gente que quiero lo sabe, toda la gente que me conoce lo sabe, y es que está claro y nunca ha habido ningún problema… lo que tengo que decirles es que ¡no me llamo Federico, tampoco me llamo Fidel!”.

Y la revelación terminó con el conductor exaltado: “¡Yo me llamo Fernando, a estas alturas todavía hay quienes me dicen Fidel, Federico, pero no, soy Fer-nan-do, Fernando del Rincón, eso es lo que les tengo que decir y todos los que me conocen lo saben y así me pusieron desde chiquito, a lo mejor lo decidieron desde antes que naciera, Fernando, no Fidel, no Federico, gracias!.

