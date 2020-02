View this post on Instagram

No, no es una playa…es una laguna alucinantemente hermosa y con mucha historia. Como trotamundos he visto sitios impresionantes, pero Bacalar me ha dejado sin aliento. Si eres como yo y le huyes a los destinos masificados, este pueblo alrededor de la Laguna de los 7 Colores te cautivará. Es un lugar virgen, para venir a descansar. Pero ven ya, antes que todos descubran este gran secreto mexicano. ¡Pronto un post y video en CarmenDominicci.com . ¿Conoces Bacalar? ¡Cuéntame!