Resurge reveladora entrevista del actor mexicano

Fernando Colunga es cuestionado por el periodista Gustavo Adolfo Infante

En una entrevista que resurgió recientemente, Fernando Colunga fue cuestionado si era gay, o no, por el periodista Gustavo Adolfo Infante. Esta charla se realizó en 2008 en Miami, Florida, y además de hablar de su sexualidad, el actor mexicano dijo la razón por la que nunca ha desmentido esto.

Este video, que hasta el momento tiene cerca de 4 millones de vistas, está disponible en YouTube y provocó muchas reacciones por parte de los internautas.

En un ambiente de confianza, Gustavo Adolfo Infante fue directo con Fernando Colunga y le dijo que nunca nadie le había preguntado si es gay, a lo que el actor mexicano respondió: “Pues eso no me lo van a preguntar, y si me lo preguntaran, les diría que no y ya, lo normal, y si lo fuera, diría que sí, ¿y?”.

Aseguró que no tiene ningún problema con esto y que cada quien debe vivir su vida: “Yo creo que nada más Dios juzga, la vida juzga, tú no puedes juzgar a nadie, me produce una gran impresión de momento pensar que una gente pueda dedicarme tanto tiempo, y al final del día, es energía que me está dedicando de alguna forma y no tengo que irlo a convencer”.

Gustavo Adolfo Infante le preguntó a Fernando Colunga que si hacía cosas a oscuras, a lo que contestó que prefería con luz: “Dicen que estoy en Televisa porque uno de mis máximos romances es un gran ejecutivo de ahí, te puedo decir todo lo que he escuchado”.

También, el actor mexicano le dice al periodista que le cuenta todo esto porque sabe que a él todo ese tipo de cosas le gustan: “Por un lado, me produce hasta cierto placer saber que alguien puede dedicar su vida en estar pensando en esa forma en mí, porque cuando tú sabes que vas a decir una verdad de una persona, le inviertes tiempo y una energía de tu vida que es preciosa”.

Fernando Colunga prosigue con este delicado tema: “Para tú llegar a algún lugar a decir ‘yo vi a esta persona’, sabiendo tú que estás mintiendo, esa persona te debe producir algo muy especial para hacerlo, entonces, creo que a veces hasta me produce cierto placer saber que me inventan todo ese tipo de cosas”.

El actor mexicano dice que no desmiente esto porque no es algo que no le interese, sino que porque en este negocio debe tener contento, en primer lugar, a su público, y en su vida, debe tener contento a la gente que lo quiere, a la que ama y a la que respeta.

“Todos tenemos defectos, pero si lo que quieren es buscar algún defecto chueco, sucio y eso, pues no lo van a encontrar, ese si no lo tengo, tengo defectos de otro tipo, a lo mejor soy obsesivo, ronco, duermo de cabeza”.

En este mismo video, se observa a la periodista y conductora Cristina Saralegui, a quien Fernando Colunga le dice “mami”, porque ella sabe todo de él y se calla todo de él: “Y Fernando Colunga no es gay, es un caballero y respeta a su público”.