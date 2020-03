A unos días de haber cumplido años, surge un video donde el actor mexicano revela por qué no se ha casado

Fernando Colunga afirma que la privacidad es importante en su vida

La publicación tiene más de 200 mil visualizaciones

Fernando Colunga nació el 3 de marzo de 1966 en la Ciudad de México. A sus 54 años de edad, nunca ha contraído matrimonio y siempre ha sido muy reservado en cuanto a su vida privada.

En estos días, resurgió un video donde el actor mexicano habla del matrimonio y la paternidad. Hasta el momento, la publicación tiene más de 200 mil visualizaciones.

En la entrevista, Fernando Colunga, quien ha participado en telenovelas como “Pasión y poder”, “Porque el amor manda” y “Soy tu dueña”, entre otras, comenta que desde un principio tomó la decisión de llevar su vida de forma privada.

Al preguntarle si creía en el matrimonio como institución, el actor mexicano aseguró que si, que lo cree y lo respeta: “A mí me gusta el compromiso, y el que yo tenga un compromiso, que forme un compromiso con alguien, a veces a lo mejor todo mundo espera que aparezca un papel en una Corte y no sabe que tipo de compromiso hice yo”.

También, enfatizó que no es por su “carácter complicado” el hecho de que no se haya casado, como se ha rumorado en varias ocasiones.

Fernando Colunga dice que su pareja tiene que ser una persona muy inteligente, con una gran seguridad y una gran confianza, más con el tipo de escenas que en ocasiones le toca hacer y la gente con la que convive.

“Con los horarios, hay veces que aunque tú quedes en algo, de momento se mueve el orden de las grabaciones y se vuelve un desastre. A mí me ha pasado que alguna vez me dijeron que no tenía consideración y yo decía que era el trabajo, no era yo”.

Sobre la paternidad, el actor mexicano confesó que hace muchos años se veía como papá, pero todavía está a tiempo de hacerlo. También, aprovechó para hablar sobre sus proyectos a futuro, como una nueva serie.

Para finalizar, Fernando Colunga mandó el siguiente mensaje: “La vida es complicada para todos, todos tenemos altas y bajas, pero creo que cuando de verdad la fe no se pierde, cuando la esperanza está ahí, cuando uno le mete la garra, aunque duela un poquito, uno se soba y se compone y sigue adelante y no deja de soñar”.

Los comentarios sobre este video no tardaron en llegar, llamando la atención varios de ellos: “Sea gay o no, no es nuestro negocio. Su vida es privada, su trabajo es de actor, y eso es todo lo que importa”, “Fernando Colunga se ganó a pulso el respeto, admiración del público y el medio artístico por su trabajo”.

“A mí me parece que a todo el mundo, especialmente los famosos, cuando no los ven con pareja o hijos, automáticamente asumen que son gays o lesbianas”, “Bello este hombre, quien fuera Blanca Soto, la verdad”.