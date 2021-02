Fernando Colunga no formará parte del elenco de la serie Malverde

La cadena Telemundo estaría en pláticas con el actor para que no renuncie

“Estamos encantados de que Fernando sea parte de la familia Telemundo”, dijeron

Fernando Colunga renuncia serie. En el 2020 Telemundo hizo el anuncio de un nuevo proyecto que desarrollarían este año, se trata de la serie titulada ‘Malverde, el Santo Patrón’, donde Fernando Colunga sería el protagonista, pero a una semana de iniciar las grabaciones surge algo inesperado.

Según rumores que están circulando en estos momentos en todas las redes sociales, el actor mexicano Fernando Colunga estaría fuera del elenco de la nueva serie, informó La Opinión.

Hasta el momento han surgido dos versiones sobre porqué el actor ya no seguirá en este proyecto.

En una de estas versiones se dice que a una semana de iniciar con el rodaje de la nueva serie, Colunga decidió renunciar.

Esta sería la versión no oficial. Se dice que la cadena estaría en pláticas con el mexicano para que no se vaya del proyecto, también se afirma que Fernando no ha estado cómodo con varias cosas de su personaje y la producción.

Sin embargo, una versión oficial fue dada a conocer por Telemundo, donde confirman que el actor ya no formará parte de su producción porque la cadena así lo decidió, en vista de que Fernando Colunga estará a fin de año en otros proyectos.

“Telemundo ha tomado una decisión creativa de trabajar con Fernando Colunga en otros proyectos futuros, por lo que no formará parte del elenco estelar de ‘Malverde’. Estamos encantados de que Fernando sea parte de la familia Telemundo, y ya estamos desarrollando dos nuevos proyectos en conjunto para finales de este año”, dijo la cadena.

¿Qué pasará con la serie de Malverde?

“Malverde’ es una de las producciones más grandes de Telemundo, y estamos orgullosos de traer esta gran historia a los hispanos en Estados Unidos. En los próximos días anunciaremos el elenco completo de esta superproducción original”, afirmó Telemundo.