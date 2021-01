Esta serie se estaría empezando a filmar a principios de este año, pero la cadena de Telemundo aún no ha dado a conocer la fecha exacta del estreno, de acuerdo con segundo a segundo .

“Mi nombre es Fernando Colunga y me estoy preparando para uno de los personajes más importantes de mi carrera: Malverde, el santo patrón”, dice el mexicano al inicio del video.

En la cuenta de Instagram de fans del actor, varios seguidores mencionaron que ya están ansiosos por ver el nuevo personaje del mexicano de 54 años de edad, ya que hasta el momento cuenta con más de 100 comentarios, “Ya la estoy esperando”, declaró un usuario.

También hubo quien le deseó lo mejor al actor, en su nueva etapa: “Estos infinitos cataratas de bendiciones Fernando Colunga eres un dulce total, mi adoración admiración y respeto”.

Algunos solo esperan el estreno del filme para ver la actuación de Fernando: “espero ese estreno para ver de nuevo a mi Fer”.

Hasta un internauta mencionó que no existen los santos: “A ti te amo, pero los Santos No existen por amor de Dios pónganse a leer a estudiar no existe ningún Santo”.

“Se te extraña mucho, has ido mejorando en tus actuaciones y llenas toda la pantalla en el papel que caracterices. Deseando ver tu último trabajo y a ver si nos regalas más proyectos que fue mucha la espera.”, agregó un seguidor.

