El actor mexicano Fernando Colunga, en pleno cumpleaños número 54, resurgió en la conversación luego de que se diera a conocer un video donde fue captado con su pareja, Blanca Soto, confirmando sospechas.

El video, que tiene hasta el momento más de un millón de reproducciones, está disponible en YouTube, y en él puede verse a Fernando Colunga llegar al aeropuerto de Miami, Florida, acompañado de su pareja, Blanca Soto, y al descender del auto en el que viajaban, se dan un tierno beso de despedida en la boca, además de tomarla de la cintura apasionadamente.

Aunque el actor mexicano quiso pasar desapercibido al usar una gorra de color negro, se ve claramente que se trata de él.

Los actores llegaron en una camioneta negra hasta el andén de los vuelos de salida y ahí se estacionaron. El primero en bajarse fue Fernando Colunga, y como todo un caballero, le abrió la puerta a Blanca Soto y después bajó sus maletas, y en unos instantes, la despidió de manera muy cariñosa, aunque discreta, diciéndole adiós y dándole unas suaves palmaditas en la cintura.

Al preguntarle a Blanca Soto a dónde se dirigía, la actriz se limitó a responder: “por ahí voy, por ahí voy”, y cuándo se le comentó que se le había visto dándose un beso con Fernando Colunga, se expresó de la siguiente manera: “Besos para todos, besos para todos mis niños, para todo el público, para toda mi gente, muchísimos besos”.

A su llegada a México, se le comentó a la pareja de Fernando Colunga que se le veían ojos de mujer muy enamorada, a lo que Blanca Soto sólo sonrió, y al insistirle sobre el tierno beso de despedida, volvió a sonreír sorprendida y preguntar cómo habían visto eso.

“Yo estoy muy bien, no sé de qué me estás hablando, estoy muy contenta y estoy aquí en México para ver a mi familia y todo muy bien. Y no es ocultar (su relación con Fernando Colunga), yo he preferido mantener mi vida privada privada y estoy muy bien y gracias por preguntar”.

Se le insistió a Blanca Soto que se rumoró que su relación con Fernando Colunga inició desde que estaban juntos en la telenovela “Porque el amor manda”, respondiendo que “se está enterando de muchas cosas nuevas” y que prefiere no hablar de su vida privada, no sin antes despedirse de todos sus seguidores.

Después de protagonizar la telenovela, Fernando Colunga y Blanca Soto estuvieron juntos en una obra de teatro, y siempre que se le preguntó a la actriz si entre ambos había algo más, ella nunca lo confirmó ni lo negó. Cabe recordar que Fernando Colunga es de los hombres más privados que existen.

En su momento, la actriz mexicana Carmen Salinas, que trabajó con ellos en la telenovela, confesó que los veía muy cariñosos. Otro actores también comentaron que este romance pasó de la ficción a la realidad. También, se rumoró que se habían ido a vivir juntos, pero lo que pasó fue que Blanca Soto le compró a Fernando Colunga una casa de su propiedad, por lo que eran vecinos.