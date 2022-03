Al parecer, quien ha sido su pareja desde hace más de 15 años es la también actriz Blanca Soto, quien tampoco ha salido a decir si esto es verdad o no. Ambos se conocieron en las grabaciones de la telenovela Porque el amor manda y desde esa época han permanecido juntos. ¿Será así?

¿Será? Justo en el día de su cumpleaños número 56 (nació el 3 de marzo de 1966), habría nuevas noticias del actor mexicano Fernando Colunga, pues por fin apareció quien sería su novia y es quien menos se lo imaginan, aunque hay varias personas que aseguran que este romance no es real y solo sería para guardar las apariencias.

Iban a estar juntos en Malverde

De acuerdo con información de la revista Fama, la supuesta pareja formada por Fernando Colunga y Blanca Soto estarían juntos en la serie Malverde, aunque el actor mexicano tomó la decisión de no seguir con este proyecto. Hasta el momento, existen muy pocas imágenes de ellos juntos.

Según reportes de la periodista Maxine Woodside, Fernando y Blanca siguen juntos hoy en día y viven en Miami, Florida, y sí, tienen 15 años de relación, y de los motivos por los que no han dado a conocer su noviazgo (o matrimonio) es para no crear controversia. Varias personas aseguran que este romance no es real (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).