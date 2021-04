Fernando Colunga revela si en verdad es gay

El actor aclara sobre su supuesto romance con famoso de Televisa

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Fer cuenta su verdad Fernando Colunga gay. Tras los rumores que desde hace varios han estado circulando en las redes sociales, sobre la supuesta homosexualidad del actor mexicano de Televisa, Fernando Colunga, donde incluso se llegó a decir que está trabajando en la cadena televisiva por un supuesto romance con un famoso. En una entrevista realizada por el periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante, en el año del 2008, le realizó preguntas directas al artista sobre sus supuestos gustos por las personas de su mismo género, a lo que Fernando Colunga, respondió sin pelos en la lengua. Fernando Colunga es entrevistado Cabe mencionar Fernando creció en un ambiente cercano a la ingeniería civil, por lo que decidió emprender una carrera en esta área después de finalizar sus estudios de preparatoria en la Ciudad de México, aunque muy pronto se daría cuenta de que su camino se inclinaba hacia las artes. El actor es conocido por ser abstemio, ya que en más de una ocasión ha declarado no consumir ningún tipo de bebida alcohólica. Colunga ha confesado que su pasión por el ejercicio comenzó a los ocho años, y que desde entonces lo ha tomado como un hábito que le ha ayudado a tener una buena calidad de vida.

El actor revela si es gay El periodista le dice al actor sobre si ¿alguien le ha preguntado si es gay?, a lo que responde: “eso no me lo van a preguntar y si me lo preguntan diría no y ya, y si fuera diría si también”, dijo al principio del clip Fer Colunga, muy seguro de sí mismo. El protagonista de distintas telenovelas mexicanas, dice que no ha tenido ningún problema con esta situación: “cada quien tiene que vivir su vida, como la tiene que vivir, Dios juzga nadie más juzga, tú no puedes juzgar a nadie, me produce una gran impresión el pensar que puedan dedicarme tanto tiempo”, dijo Colunga. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

¿Esta en Televisa gracias a un romance con un famoso ejecutivo? Sobre el rumor de que Fernando se encuentra trabajando en la cadena de Televisa, por un romance que supuestamente tiene con uno de los máximos ejecutivos, hablo para decir que no es cierto, pero le impresiona todo lo que se dice de él. “Por un lado me produce hasta cierto placer saber que alguien pueda dedicar su vida, en estar pensando de esta forma en mí, cuando tú sabes que vas a decir una verdad de esta persona le inviertes tiempo y una energía de tu vida que es preciosa y que no regresa”, fueron las palabras del artista.

Fernando Colunga gay: ¿Por qué no desmiente los rumores? El talentoso actor de Televisa, revela el por qué no desmiente los rumores de su homosexualidad: "No es que no me interese, yo creo que tú tienes que tener contento en este negocio a tu publico, a la gente que te quiere y no la puedes defraudar", comenta el mexicano. "Obviamente tengo defectos, todos los tenemos, pero si quieren buscar un defecto chueco, no lo van a encontrar, ese no lo tengo, tengo de otro tipo", habló Fernando sobre lo que los periodistas quieren encontrar en él y que no lo tiene, así concluyó su entrevista.

Cristina Saralegui afirma que no es gay La famosa conductora Cristina del Show de Cristina defiende al actor: "Fernando no va a ningún programa de televisión, a mí me dice mami, porque yo sé todo de él y me callo todo de él, y Fernando Colunga no es gay es un caballero". "Es uno de los pocos artistas que cuando va a Televisa a grabar, él va en saco y corbata, no va en jeans, por respeto a la gente que está ahí, cuando va a una entrevista siempre está impecable, porque respeta a su público", así hablo Cristina de quien considera su gran amigo.

Mhoni Vidente asegura que el actor mexicano Fernando Colunga saldrá del clóset De acuerdo a la carta de Los Amantes, Mhoni Vidente asegura que el actor mexicano Fernando Colunga, quien formaría parte de la serie Malverde, próximamente declarará que es gay y que tiene una pareja del sexo masculino, "próximamente va a estar declarando que es gay, que tiene una pareja hombre", pero eso no sería todo: "Hace muchos años anduvo con un directivo de una televisora muy importante, pero eso ya lo dejó, ahora tiene una pareja mucho más joven que él y hablará en cuestiones de estar libre", comentó la psíquica y clarividente cubana (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Fernando Colunga gay: "No importa que preferencia sexual tengas" La psíquica y clarividente cubana recordó a sus seguidores que este 2021 es el año de la liberación total del amor, pues varias personas, además del actor mexicano Fernando Colunga, saldrán del clóset y podrán demostrar su amor ante todos. "Y uno de ellos es Fernando Colunga, lo cual es una predicción muy buena y ahí es cuando te das cuenta que no importa que preferencia sexual tengas, simplemente, el talento que tengas para crecer como persona", expresó Mhoni Vidente.

Fernando Colunga no consume bebidas alcohólicas Antes de emprender una carrera en la actuación, Colunga trabajó en una agencia de autos, emprendió en el ámbito empresarial al abrir una ferretería, además de vender aparatos electrónicos. A la par de estas actividades, también prestó sus servicios como cadenero en distintos centros nocturnos. El actor es conocido por ser abstemio, ya que en más de una ocasión ha declarado no consumir ningún tipo de bebida alcohólica.

Fernando Colunga gay: El mundo de la actuación En 1988, Fernando Colunga tuvo la oportunidad de adentrarse al mundo de la actuación, fungiendo como doble del actor Eduardo Yáñez en la telenovela Dulce Desafío, una exitosa producción que se transmitió en el año 1988. Su gran talento y carisma lo llevaron a posicionarse como uno de los mayores histriones de la televisión mexicana, ganándose un lugar privilegiado dentro de las producciones de Televisa. La mayoría de sus trabajos en televisión han sido como protagonista de historias como María la del Barrio, La Usurpadora y Soy tu Dueña, aunque también se ha desempeñado como actor secundario en distintas producciones.