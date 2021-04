Por último, mencionó que, a pesar de lo aparatoso de este accidente del que salió ileso, Dios tiene un gran plan para su vida: “Gracias, gracias, gracias Padre amado. Tus milagros no dejan de sorprenderme. Amado hijo y esposa, ya pronto estaré de regreso a casa”.

Fernando Carrillo accidente. “Hoy viví un milagro, más. Amén. Al despertar, como todos los días, hice una oración. Recuerda que 5 minutos de rodillas, te harán caminar firme, el día entero. ¿De acuerdo? Me pude haber fracturado el cuello y pude haber perdido la vida “, expresó el actor venezolano, quien cumplió 55 años en enero pasado.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram , donde cuenta con casi 700 mil seguidores, que Fernando Carrillo compartió una serie de imágenes en las que se observa cómo quedó boca abajo el automóvil en el que viajaba. Afortunadamente, no pasó a mayores.

“Querido amigo, que Dios te siga protegiendo todos los minutos y días!!! Me alegro que saliste bien, gloria a Dios”, “El amor de Dios por nosotros es infinito, Fer, yo también te quiero, amigo, bendiciones”, “Hermano, nos vas a matar de un susto”, se puede leer en más comentarios, a los cuales respondió a varios de ellos.

No pasó mucho tiempo para que varios famosos le mandaran mensajes de apoyo a Fernando Carillo, entre ellos el actor mexicano Miguel Ángel Rodríguez, mejor conocido como El Judicial, quien dijo: “Dios bendice sus vidas, mi amado hermano. Te recuerdo y te amamos”.

Luego de leer el texto que compartió, y en el que el también cantante y modelo agradeció a Dios por haber salido ileso de este accidente, sus seguidores se quedaron más tranquilos, aunque a algunas personas no les pareció que se lo haya tomado tan a la ligera al grade de haber subido esta foto.

Fernando Carrillo accidente. Tal vez para no preocupar a sus seguidores, especialmente a su esposa, María Gabriela, quien es 30 años menor que él y que recientemente se convirtió en mamá, la primera fotografía que compartió Fernando Carrillo en esta serie de imágenes es de él mismo mirando fijamente a la cámara.

“¿Todo eso es mío?”, le pregunta Fernando Carrillo a su esposa

A unas cuantas semanas de dar a luz, María Gabriela le compartió una imagen a su esposo Fernando Carrillo que arrancó suspiros y algo más entre los usuarios, pero si algo llamó la atención fueron las palabras que le dedicó a la joven.

“Como cuando estás de viaje y tu esposa en cuarentena (No de Covid), te pide volver pronto porque ya acaba la misma. Esposa bella, estoy súper orgulloso de cómo estás con apenas 37 días de dar a luz. Wow. Me gusta tu nueva determinación y metas. ¿Todo eso es mío? Oh, Dios mío, soy el padre y esposo más orgulloso del mundo”.