Fernanda Gómez envía mensaje a su marido tras pelea

La tapatía expresó su sentir después de que perdiera Canelo contra Bivol

“Eres un campeón”, expresó la esposa del boxeador mexicano en redes sociales

EN LAS BUENAS… Y EN LAS MALAS. Fernanda Gómez, la esposa del boxeador mexicano Saúl Álvarez, rompió el silencio tras la participación de su esposo en el cuadrilátero y envió un tierno mensaje en redes sociales. La modelo tapatía, aseguró que se encuentra “muy orgullosa” de la participación de su marido y que, para ella, siempre será su campeón.

Antes de la pelea, Gómez presumió de su outfit junto a su hijastra, Emily Cinnamon, quien asistió a la pelea de su padre. Ambas mujeres robaron las miradas del público mientras apoyaban al boxeador; tras el mensaje de Gómez, no han parado de llegarle respuestas de apoyo donde la aseguran que “Canelo es el mejor boxeador”.

EL APOYO PREVALECE

Aunque el resultado no fue lo esperado para el Canelo y sus fanáticos, la familia del boxeador mexicano no ha perdido la oportunidad de enviar mensajes de apoyo y señalar que están muy orgullosos por los resultados obtenidos en esta pelea y cada una de las anteriores. Claro ejemplo fue Fernanda Gómez, la esposa del boxeador y quien no dudó en expresar su amor por el tapatío.

En un mensaje a través de redes sociales, la joven esposa del boxeador señaló que Saúl Álvarez es un campeón sin importar lo que el marcador diga y confesó que esta pelea solo es “una de muchas que tendrán para ganar”. La modelo tapatía, también compartió imágenes después de la pelea donde se le ve consintiendo al Canelo.