Fernanda Gómez en bikini: Comienza el año luciendo de lo más sensual

Tras la polémica del boxeador con ‘Lucerito’ vuelve a dar ‘de que hablar’. En esta ocasión, la modelo decidió posar en bikini frente al mar, que es en donde le dio inicio al nuevo año, luciendo un sensual traje de baño con lentejuelas, entre colores negros y blancos, la modelo no dejó nada a la imaginación.

Fernanda Gómez en bikini: No cabe duda alguna de lo guapísima que es la esposa del boxeador El Canelo Álvarez, pues la modelo mexicana siempre nos cautiva con su encantadora mirada y su perfecta figura, y esos encantos son exactamente los que enamorar a nuestro querido boxeador mexicano.

El Canelo entró en polémica luego de que comportarse “muy cariñoso” con Lucero

Como lo mencionamos anteriormente, el boxeador fue el invitado de la noche en un concierto de fin de año en el cual fueron invitados también los exesposos Lucero y Mijares. No habría por qué pensar mal de las intenciones de Saúl Álvarez, si no fuera porque el mexicano no dudó en dedicarle una canción a la intérprete de “Como tú”.

¡Pero eso no lo es todo! Además Canelo Álvarez no dudó en dedicarle unas palabras resaltando la belleza de Lucero, en presencia de su exesposo, el también cantante Manuel Mijares. Dicho momento fue grabado y el video, que se encuentra en YouTube, está siendo visto por miles de personas.