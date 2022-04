¿Ya no son amigos ni cercanos?

Cinco años fueron los que Fernanda Castillo y Rafael Amaya compartieron juntos en el set de ‘El Señor de los Cielos’ y llegaron a compartir fuera del show muchos momentos importantes como amigos, sin embargo, por las palabras de la actriz, pareciera que ese vínculo ya no está tan fuerte como antes.

Tenían muchas cosas en común, pero aparentemente, aunque no hay rencor ni nada malo de por medio, ya no son tan cercanos como antes: “Los dos veníamos de Hermosillo, entonces teníamos como muchas cosas en común y yo sé que él me quiere mucho también, entonces me dolió ver que mi amigo no estaba bien”, dijo Fernanda Castillo. AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA DE FERNANDA CASTILLO SOBRE RAFAEL AMAYA.