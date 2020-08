Fernanda Castillo está de luto por la muerte de su ahijado Paul Alejandro

Al parecer, el joven de 23 años de edad murió a causa de coronavirus

La actriz de El Señor de los Cielos está inconsolable por la irreparable pérdida

La reconocida actriz de El Señor de los Cielos, Fernanda Castillo vive momentos de tristeza luego que ella misma revelara que está de luto por la muerte al parecer por coronavirus, de su ahijado, de 23 años de edad, conocido como Paul Alejandro, y los famosos se unen a la condolencias.

Fue a través de la cuenta de Instagram que la artista publicó una fotografía junto a la hoy víctima, además de dedicar unas emotivas palabras para él.

Esto originó que de inmediato otros famosos se solidarizaran con la actriz y también le mandaran mensajes de apoyo y consolación.

De manera textual Fernanda Castillo escribió lo siguiente: “Ahijado: Uso este espacio para celebrar tu vida y el regalo enorme que me diste al dejarme conocerte y ser tu madrina, para acompañar a tu mami y a tu hermosa familia en este momento de dolor, para agradecer a Dios que nos haya dejado tenerte cerca aunque ahora no comprendamos tu partida”.

Luego agregó: “Eras demasiado joven y habías luchado tanto por salir de la enfermedad de tus riñones , que ahora que estabas bien y con todo por delante duele la injusticia de perderte. No tengo palabras para expresar lo que me duele. Me enseñaste a pelear, a tener esperanza, a que dar a otros es el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos, a creer en los sueños aún en las mas difíciles circunstancias.

Y finalizó su sentido mensaje así: “Así voy a recordarte ,como un angelito de luz que siempre va a estar conmigo. Gracias Paul Alejandro, tu madrina te quiere mucho. Andarás tocando música allá donde vayas y haciendo sonreír al cielo . Gracias @elicastrogdl @apduntrasplante por dejarme conocer a Paul y por su cuidado y cariño. @paul_hrdzgzm #paulalejandro”.

Si quieres saber qué famosos le escribieron a Fernanda Castillo que está de luto, entonces ve la siguiente página y lee todo al respecto.