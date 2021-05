En primer lugar, la conductora Vanessa Claudio comentó que la agencia Top Rank, la cual representa al boxeador, no se había pronunciado sobre este hecho, aunque habían comentado que estaban sorprendidos y perturbados sobre lo que estaba pasando, pero eso sí, lo quitaron de su página de internet.

A través de las redes sociales del programa Suelta la sopa de Telemundo , se muestra un video, el cual hasta el momento tiene más de 120 mil vistas, donde se comenta que, aunque Félix Verdejo se encuentra en la cárcel, no se ha declarado culpable, pero un testigo afirma que él y el boxeador son los únicos responsables de la muerte de Keishla Rodríguez.

Cabe destacar que Berenice, hermana de Keishla, está casada con el primo de Félix Verdejo, presunto asesino, por lo que este tema ha quedado en familia: “De hecho, cuando le preguntan a los papás de Keishla si les gustaría la pena de muerte para Félix Verdejo, respondieron que no, pues ni con eso pudiera pagar todo lo que le hicieron a su hija, sino que les gustaría la cadena perpetua”.

“Los mensajes de celular de Félix Verdejo que han encontrado son muy comprometedores, y no solo involucran a este testigo, sino que involucran también a otras personas. Hoy el jurado está estudiando esas pruebas y los testimonios tanto del testigo como de un agente público”.

Juan Manuel Cortés, director de contenido de Suelta la sopa, mencionó que el testigo del crimen sostiene que fue la única persona que colaboró con Félix Verdejo en el asesinato de Keishla Rodríguez y no hubo ninguna otra persona que participara.

“Sabemos que estas cámaras vieron al carro entrar al lugar e irse, es decir, es muy difícil que no le presenten cargos. Se dice que el próximo 11 de mayo habrá una audiencia para saber si se le fija una fianza para que pueda salir libre mientras (Félix) se defiende”, concluyó.

“No hay pena que pague por estas dos vidas”, “Ojalá y descubran cómo fue”, “Este hombre nunca sintió nada por la chica para hacerle algo horroroso”, “Que se pudra en la cárcel. Si no quería dañar su imagen, ¿por qué no lo pensó dos veces antes de tener esposa y amante?

Después de que se compartiera este video en el que se confirmó que los mensajes que se encontraron en el celular del boxeador puertorriqueño Félix Verdejo son muy comprometedores en el asesinato de Keishla Rodríguez, los usuarios no tardaron en expresar sus puntos de vista.

Una querella del FBI, con base en declaraciones de un testigo no identificado, acusa a Verdejo de golpear a Rodríguez en el rostro, usar una jeringa para inyectarle una sustancia desconocida que había comprado en un complejo de vivienda pública, atarle las manos y pies con un cable, atarle un ladrillo y arrojarla desde un puente a las 8:30 de la mañana del jueves pasado.

Al boxeador puertorriqueño se le acusa de secuestro y robo de auto resultante de una muerte, así como de matar intencionalmente a un niño no nacido, además de portar un arma de fuego durante un crimen violento. Ni el boxeador ni sus abogados han emitido comentarios sobre el caso.

Está acusado también en relación con el caso Luis Antonio Cádiz, quien el jueves quedó también detenido sin derecho a fianza. Los padres de las víctimas dijeron en una conferencia de prensa en la agencia funeraria que no conocían a Cádiz.

No piden pena de muerte para Félix Verdejo

José Antonio Rodríguez, padre de la víctima, dijo el miércoles al canal WAPA TV, que no está a favor de la pena de muerte: “A mí no me resuelve nada. Lo hecho, hecho está… Que él todos los días se acuerde de quién era mi hija”, indicó.

El reporte de la autopsia está completo ya, pero las autoridades indicaron que no revelarán los detalles sobre la forma exacta en que falleció Rodríguez, puesto que la investigación está en curso. Verdejo (27-2 con 17 nocauts) representó a Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de 2012 y se convirtió en profesional ese año, dentro de la división de los ligeros. Su carrera se vio afectada temporalmente después de sufrir un accidente de motocicleta que lo mandó al hospital en 2016 (Con información de AP). ALGUNAS IMÁGENES FUERON TOMADAS DE ESTE VIDEO