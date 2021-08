Sale a la luz la entrevista que Miguel Ángel Félix Gallardo concedió en exclusiva para Telemundo

El presidente López Obrador por su parte aseguró que Félix Gallardo podría recibir amnistía si no tiene pendientes

El narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como “El Jefe de Jefes” rompió el silencio en una entrevista exclusiva ofrecida a Telemundo luego de 32 años tras las rejas.

En entrevista con la periodista Issa Osorio para Noticias Telemundo, “El Jefe de Jefes” declaró que su salud iba en declive. “Mi salud es pésima. Mi familia está haciendo un hoyo para yo ser enterrado en un árbol. No tengo pronóstico de vida ninguno puesto que perdí todo, perdí la sensibilidad, los oídos, los ojos”, explicó Félix Gallardo.

Félix Gallardo está cumpliendo sentencia en el penal estatal de Puente Grande, Jalisco, por el asesinato de ‘Kiki’ Camarena, agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA en inglés).

“No tengo esperanza de salir de prisión. Fui seccionado del estómago. Me quitaron ocho hernias. Me privaron de la vida, me privaron de los oídos y como ve, no puedo caminar. No estoy esperando. ¡Claro! Todos creemos en los milagros, pero… Yo soy un cadáver el cual no espera más que ser enterrado en la raíz de un árbol”, dijo el ‘Jefe de jefes’ sobre su estado de salud.